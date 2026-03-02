[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 ‘경유차 저공해조치 지원사업을 시행한다.

올해 사업은 ▷5등급 경유차 배출가스저감장치(DPF) 부착 지원 ▷1t 화물차 전동화 개조 지원 등 두 가지로 추진된다.

특히 20여 년간 이어온 DPF 부착 지원사업은 2026년을 끝으로 종료될 예정이어서 사실상 올해가 마지막 지원 기회다.

배출가스저감장치(DPF) 부착 지원 대상은 2005년 12월 31일 이전 배출허용 기준이 적용된 배출가스 5등급 경유자동차다.

장치 부착 비용의 90%를 시가 지원하며 차주는 10%만 부담하면 된다. 기초생활수급자 및 차상위계층 등 생계형 차량은 자부담 없이 전액 지원받을 수 있다.

시는 2027년부터 배출가스저감장치 부착 지원이 종료됨에 따라 이후에는 전액 자부담으로 설치해야 하는 만큼 올해 신청을 당부했다.

올해 처음 도입되는‘1t 운행차 전동화 개조사업’은 노후 경유엔진을 전기 배터리 기반 구동장치로 교체해 무공해 전기차로 전환하는 사업이다.

지원 대상은 대국민 공모를 통해 선정된 포터Ⅱ(원동기형식D4CB) 모델이며 대당 1500만원의 개조 비용을 지원한다.

두 사업 모두 3일부터 신청 가능하며 예산 범위 내 선착순 접수로 마감된다.

자세한 사항은 인천광역시 누리집 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있으며 인천시 대기보전과 또는 한국자동차환경협회로 문의하면 된다.