[헤럴드경제=최은지 기자] 3·1절 연휴 마지막 날이자 월요일인 2일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에서 비나 눈이 내릴 전망이다. 특히 강원 산지를 중심으로 최대 40㎝ 이상의 기록적인 폭설이 예보되어 교통안전과 시설물 관리에 각별한 주의가 요구된다.

기상청에 따르면 수도권과 강원도, 경북 북부 지역은 1일부터 시작된 비가 이어지겠으며, 전라권과 경남 서부 등 전국 대부분 지역으로 오전 중 확대될 것으로 보인다. 충청권에는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

가장 우려되는 곳은 강원도다. 1일부터 사흘간 강원 산지에는 10∼30㎝, 많은 곳은 40㎝ 이상의 눈이 쌓이겠으며, 강원 북부 동해안에도 최대 15㎝ 이상의 눈이 내릴 것으로 보인다. 특히 강원 내륙과 산지, 경북 북동 산지를 중심으로는 시간당 1∼3㎝의 강하고 많은 눈이 집중될 것으로 예상된다.

그 밖의 지역 예상 적설량은 경기 동부와 충북 북부, 경남 서부 내륙 등이 1∼5㎝, 서울과 경기 북서부는 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 제주도 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 부산과 울산 등 경상권 10∼30㎜, 서울 등 수도권은 5∼10㎜ 내외를 기록하겠다.

아침 최저기온은 1∼9도, 낮 최고기온은 4∼13도로 예보됐다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 유지하겠다.

해상 상황은 좋지 않다. 당분간 남해 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 바람이 매우 강하게 불고 물결이 최대 5.0ｍ까지 매우 높게 일 것으로 보여 항해나 조업하는 선박의 주의가 필요하다.