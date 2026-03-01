[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령이 분당 아파트를 내놓는 등 부동산 정상화에 대한 강한 의지를 드러냈다는 평가에 대해, 안철수 국민의힘 의원이 “하나만 알고 둘은 모르는 소리”라고 비판했다.

안 의원은 1일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이 대통령이 분당 수내동 양지마을 아파트를 29억원에 매물로 내놓자 ‘부동산 정상화 의지를 몸소 보여준 것’이라고 하더라”며 이 같이 말했다.

그는 이어 “29억원 아파트는 누구나, 아무나 살 수 없다”며 “최소 현금을 27억원 이상 갖고 있는 슈퍼리치만이 살 수 있기 때문”이라고 지적했다.

그러면서 안 의원은 “지난해 10·15 대출규제로 25억원 초과 주택 대출은 최대 2억원이기에 29억 아파트를 사려면 최소 27억원의 현금 갖고 있어야 한다”며 “여기에 취득세와 중개수수료를 더하면 1억원 이상이 더 필요한데, 결국 슈퍼리치만 가능한 수준”이라고 강조했다.

안 의원은 “대통령이 다주택자 혐오를 부추기고, 비거주 1주택자를 겁박하며, 자신의 아파트를 내놓아봤자 그 매물들은 초고액 자산가 외엔 매입이 불가능하다”며 “이는 상위 계층의 아파트 증식 기회만 늘려주는 것”이라고 비판했다.

그는 “대통령이 부동산 시장을 정상화하고 싶다면, 평범한 실수요자들이 집을 마련할 수 있도록 대출 기회 확대도 함께 논의해 달라”며 “서민들의 내집마련 대출 문턱을 낮춰 필요가 있다”고 주장했다.