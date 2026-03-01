국세청 “변명의 여지 없이 잘못” 정부, 재발 방지 방안 마련키로

[헤럴드경제=김진 기자] 국세청이 가상자산 유출 사고와 관련해 “국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 1일 밝혔다.

국세청은 이날 배포한 언론 메시지에서 “지난달 26일 체납자 현장 수색 성과를 브리핑하는 과정에서 체납자의 가상자산 정보가 유출되는 사고가 발생했다”며 사과했다.

국세청은 “이번 사고는 국민께 더 생생한 정보를 전달하려던 중 가상자산 민감정보가 포함된 사실을 인지하지 못하고 원본사진을 부주의하게 언론에 제공한 결과 발생한 것”이라며 “변명의 여지 없이 국세청의 잘못”이라고 했다.

국세청은 체납자 지갑에서 코인이 유출된 사실을 확인한 즉시 자체 가상자산 추적 프로그램을 통해 유출 경로를 추적하고, 경찰청에 수사를 의뢰해 유출 가상자산 회수를 위해 총력을 다하고 있다고 설명했다.

이번 사고를 계기로 보안 체계 전반에 관해 외부 진단을 하고, 대외 공개 시 민감정보가 유출되지 않도록 사전심의 등 내부 통제를 강화하겠다는 입장도 내놨다.

아울러 가상자산 압류·보관·매각 전 과정 매뉴얼을 전면 재정비하고, 종사 직원의 직무·보안 교육을 강화하는 등 철저한 재발 방치 대책을 마련하겠다고 강조했다.

국세청의 상위기관인 재정경제부의 수장인 구윤철 부총리도 이날 소셜미디어 X(구 트위터)에 “정부는 금융위원회·금융감독원 등 관계기관과 체납자로부터 압류 등으로 보유·관리하고 있는 정부·공공기관의 디지털자산 현황 및 관리 실태를 점검하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 “디지털 자산 보안 관리 강화 등 재발 방지 방안을 조속히 마련·시행하겠다”고 했다.

아울러 정부는 압류 등 법 집행 과정에서 보유하게 된 것 외에 디지털 자산은 보유하고 있지 않다는 입장을 덧붙였다.

국세청은 지난달 26일 고액 체납자의 가상자산이 든 콜드월렛 USB 4개를 압류했다는 보도자료를 배포하며 실수로 마스터키 역할을 하는 ‘니모닉 코드’를 노출해 논란이 됐다. 경찰은 지난달 27일 국세청의 수사 의뢰를 받은 직후 가상자산이 유출된 흐름을 분석해 탈취자를 추적하는 등 입건 전 조사(내사)에 들어갔다.