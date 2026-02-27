한국수자원공사, ‘녹조 신기술 포럼’ 개최 정부 정책과 연계한 선제 관리·현장 대응 역량 강화

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 27일 대전 대덕구 대전디자인진흥원에서 ‘녹조 신기술 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 민·관·산·학 전문가 등 180명이 참석해 효과적인 녹조 저감을 위한 다양한 신기술과 정책 방향을 공유했다.

행사는 ▷주제발표 ▷신기술 적용사례 공유 ▷패널토론 순으로 진행됐다.

토론에 참석한 전문가들은 수역 특성과 운영 여건을 고려한 맞춤형 관리의 필요성과 현장 적용 과정에서 실효성을 확보하기 위한 기술 검증·선별 체계 구축의 중요성을 강조하고, 인공지능(AI) 기반 녹조 발생 예측 기술의 현장 적용 방안을 논의했다.

한국수자원공사는 향후 녹조 이슈 지점에 적용할 수 있는 기술을 선별해 단계적으로 현장 운영에 반영하고 관리 역량을 지속해서 고도화해 나갈 계획이다.

장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장은 “기상이변이 일상화되는 상황에서 녹조 문제에 대한 대응 방향을 종합적으로 검토하고 있다”며 “앞으로도 정부 정책과 긴밀히 공조하고 AI 기술을 활용한 과학적 관리체계를 바탕으로 이른 시기부터 선제적인 관리와 현장 대응을 강화해 나가겠다”고 말했다.