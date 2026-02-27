[헤럴드경제=조용직 기자] 대한주짓수회 오준혁 전 회장이 주짓수 스포츠지도사 이론·수험서 ‘스포츠 주짓수’를 출간했다.

‘스포츠 주짓수’는 주짓수 거버넌스(조직 의사결정 구조)와 주짓수 스포츠지도사에 대한 이론적 배경 설명을 시작으로 생활스포츠지도사 실기시험 및 구술시험 기출문제, 전문스포츠지도사 실기시험 및 구술시험 기출문제, 공인사범 자격시험 기출문제, 국제연맹 공식 경기 규정 등을 폭넓게 수록했다.

UFC 등으로 잘 알려진 주짓수는 타격 없이 꺾고, 조르는 기술로 상대를 제압하는 세계적 무술이다. 국가자격인 주짓수 종목 스포츠지도사는 전문, 생활 각 1~2급으로 나눠진다.

오준혁 전 회장은 현재 국제주짓수연맹에서 윤리위원직과 선수관계자위원직을 맡고 있으며, 아시아주짓수연맹에서는 집행위원으로 활동하고 있다. 아시아주짓수연맹 부회장과 동아시아주짓수연맹 회장도 역임한 바 있다.

이 책의 인세는 한국 주짓수 발전을 위해 전액 기부된다. 대한주짓수회 관계자는 “도서 판매로 발생한 수익금은 출판사 박영사에서 저자를 거치지 않고 대한주짓수회로 직접 전달된다”고 확인하고 “한국 주짓수가 본서를 통해 학문적 진보와 제도적 발전에 기여하길 기대한다”고 전했다.

교보문고, 영풍문고, 예스24, 알라딘 등 전국의 주요 서점에서 구입 가능하다.