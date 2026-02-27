최고35층, 16개 동 전용면적 84~197㎡ 총1948세대 3월3일 특별공급, 4일 1순위, 5일 2순위 청약 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 27일 천안 아이파크 시티 5·6단지 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.

5단지는 지하 2층~지상 최고 35층, 7개 동 전용 84~197㎡ 882세대로 구성되고 6단지는 지하 2층~지상 최고 35층, 9개 동 전용 84~197㎡ 1066세대로 구성된다. 총 1948세대 중 5단지 837세대, 6단지 1,012세대 도합 1849세대를 분양한다.

천안 아이파크 시티 5·6단지의 최대 강점은 천안의 랜드마크인 성성호수공원을 앞마당처럼 누리는 호세권 입지다. 수요자 선호도가 높은 국민평형부터 희소성 높은 펜트하우스까지 다양한 라이프스타일을 고려한 평면이 있다.

전용 120㎡ 타입은 거실 3면을 모두 풀창(Full-Window)으로 설계해 270도 파노라마 호수 조망을 누릴 수 있따. 전용 84㎡C 타입 역시 주방 창호를 대폭 확대한 주방 풀창을 적용해 주방에서도 호수를 감상할 수 있다.

5·6단지 각각 호수와 인접한 동 최상층부에 스카이라운지를 두어, 입주민이라면 누구나 탁 트인 호수를 조망하며 휴식을 취할 수 있다. 단지 바로 앞에 유치원과 초등학교 신설이 계획되어 있어 자녀들이 안전하게 등하교할 수 있는 ‘초품아’(초등학교를 품은 아파트) 입지이다. 특히 신설 초등학교의 경우 아파트 단지에서 학교로 직접 연결되는 별도 출입문을 개설 예정이다. 인근에는 성성중, 두정중, 오성고 등 우수한 학군이 형성되어 있고 성성지구 내 학원가 이용도 편리해 학부모들의 높은 관심이 예상된다.

이 단지는 삼성SDI(천안사업장)를 비롯해 천안 제2·3·4일반산업단지가 인접해 있어 출퇴근이 용이하며, 천안 유통단지와 백석산업단지 등 배후 수요가 풍부하다. 번영로와 삼성대로를 통해 천안 시내외로 빠르게 이동할 수 있고 천안대로(1번 국도)와 천안IC 등을 이용해 경부고속도로 진입도 수월하다. 수도권 광역급행철도 GTX-C 노선의 천안 연장 사업이 추진 중이며 지하철 1호선 부성역 신설이 예정돼 있다.

이번 5·6단지 분양으로 천안 아이파크 시티는 총 6000여 세대 규모 단일 브랜드 시티가 형되고 있다. 3, 4, 5, 6단지가 마주 보는 십자형대로 중심가를 시티센터(City Center)로 명명하고 상업시설 등을 집중 배치해 단지 간 연결성을 강화했다. 외벽 특화 커튼월룩에 1·2단지와 동일한 컬러 배색을 적용하여 브랜드타운의 일체감을 유지하면서 5·6단지만의 차별화된 직선 디자인으로 변화를 줬다.

천안 아이파크 시티 5∙6단지 청약 접수는 3월 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 5단지 3월 11일, 6단지 3월 12일이다. 정당계약은 3월 23일부터 27일까지 진행할 예정이다.