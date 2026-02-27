- 중소벤처기업부와 데이터 실시간 연계, 세관이 전자통관시스템서 중소기업 여부 직접 확인 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 수출입 중소기업의 행정 부담을 줄이기 위해 27일부터 세관의 중소기업확인 업무를 디지털 방식의 원스톱(One-Stop) 처리 서비스로 개편·시행한다고 밝혔다.

그동안 중소기업은 관세환급 신청, 수출입화물 검사비용 지원 신청 등에 필요한 중소기업확인서를 각 신청 시마다 종이 서류, 전자우편(이메일), 이미지파일 등으로 반복해서 제출하는 번거로움을 겪어왔다.

세관도 해당 기업에 일일이 중소기업 여부를 유선 확인하거나, 제출된 서류의 유효기간 경과 여부 및 발급 정보의 진위 여부 등을 확인하는 데 행정적 과부하가 있었다.

앞으로는 세관에서 전자통관시스템(UNI-PASS)을 통해 중소기업 여부를 실시간으로 직접 확인할 수 있게 됨에 따라, 기업은 중소벤처기업부에 중소기업확인서를 신청한 후 발급받기만 하면 세관에 별도의 종이 서류를 제출하지 않아도 된다.

이를 통해 종이 사용을 줄일 뿐만 아니라, 행정 처리 시간을 단축하고 증명서류의 위·변조 가능성을 원천 차단해 행정의 신뢰성을 높이는 ‘일석삼조’의 효과를 거둘 것이란 기대다.

이번 서비스 개편은 ‘종이 서류의 전자화(종이서류를 전산시스템에 이미지로 등록하는 형태)’를 넘어 정부기관 간 데이터를 실시간 연결·활용하는 데이터 기반 관세행정 정책의 일환이다. 관세청과 중소벤처기업부가 ‘기업지원’이라는 공동의 목표 아래 부처 간 데이터 협업을 이뤄낸 결실이란 평가다.

관세청 하유정 정보데이터정책관은 “수출입 현장에서 중소기업이 느끼는 불편은 매번 반복되는 ‘증빙 자료 제출’ 같은 작은 지점에서 발생하는 것”이라며 “앞으로도 데이터 공유를 기반으로 기업의 불필요한 행정 부담을 걷어내고 나아가 수출입 기업의 활력을 불어넣는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.