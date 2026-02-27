179명에게 13억4000만원 지원

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼양그룹 장학재단인 양영∙수당재단은 26일 서울 종로구 본사 대강당에서 ‘2026년도 장학증서 수여식’을 가졌다고 27일 밝혔다.

재단은 올해 총 장학생 179명에게 13억4000만원의 장학금을 지원한다. 국내 대학(원)생 86명과 국내 대학교에 재학하는 외국인 대학생 6명을 선발해 졸업 때까지 최대 3년간 등록금 전액과 매월 생활지원금 50만원을 지급한다. 또 일반 고등학생 70명에게는 1인당 연간 100만원, 예술고에 재학 중인 학생 17명에게는 분기당 최대 300만원의 장학금을 지원한다.

김윤 양영∙수당재단 이사장은 “각자가 가진 잠재력을 끊임없이 탐구하고 발전시켜 우리 사회와 인류의 더 나은 미래를 만드는 데 기여하는 훌륭한 재목으로 성장하길 바란다”고 말했다.

한편, 양영재단은 1939년 삼양그룹 창업자인 고(故) 수당 김연수 회장이 설립한 국내 최초의 민간 장학재단이다. 수당재단은 장학 사업을 확대하기 위해 김 회장과 그 자제들이 1968년 설립했다. 현재까지 누적 2만3000명 이상의 학생에게 약 275억원의 장학금을 지원해왔다.