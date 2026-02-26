초기 대응 전략 제시·자문 비용 일부 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대한건설협회가 중소건설사의 중대재해 대응을 지원하기 위해 ‘중대재해 대응 자문단’을 구성해 운영한다고 26일 밝혔다.

협회는 건설현장 중대재해 발생 시 회원사의 경영 리스크를 완화하고, 특히 초기 대응 역량이 부족한 중소건설업체를 밀착 지원하기 위해 자문단을 꾸렸다.

최근 건설현장 중대재해에 대한 정부의 강력 처벌이 예고되면서 사고 직후 체계적이고 신속한 대응의 중요성이 커졌지만 중소업체는 전문 법률 지식과 대응 인력의 한계로 초기 조치에 어려움을 겪는다는 현장 목소리가 제기돼 왔다.

이에 협회는 중대재해 분야 전문성을 갖춘 대형 법무법인과 노무법인 소속 전문가 5인(변호사 4인, 노무사 1인)으로 구성된 자문을 운영한다. 사고 발생 시 ▷사고 보고 및 자료 제출 ▷경찰·고용노동부 조사 대응 ▷피해자 합의 등 초기 대응 전략을 제시하고, 전문가가 직접 현장을 방문해 자문을 제공한다.

협회는 회원사의 비용 부담을 줄이기 위해 전문가 초기 현장 방문 자문에 소요되는 비용 일부를 지원한다.

자문 서비스는 사고 업체가 협회에 요청하면 협회가 해당 자문위원을 지정해 즉시 현장 방문이 이뤄지는 절차로 진행된다. 서비스 이용을 희망하는 회원사는 협회에 유선 접수 후 별도 양식을 제출하면 된다.

한승구 대한건설협회장은 “이번 자문단 운영을 통해 중소 회원사들이 사고 발생 시 겪는 막막함을 덜고, 신속한 전문가 매칭과 자문비용 지원을 통해 실질적인 도움이 될 것이다”고 밝혔다.

한 회장은 또 “앞으로도 협회는 회원사의 권익 보호를 최우선 가치로 삼고, 기업들이 법적 리스크에 대한 부담을 덜고 본연의 경영활동에 전념할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 덧붙였다.