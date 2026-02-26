위인 생전 모습 복원하던 AI…해외선 이미 ‘고인모독’ 공론화

[헤럴드경제=장연주 기자] 3·1절을 앞두고 소셜미디어에 유관순 열사를 조롱하는 생성형 인공지능(AI) 영상이 올라와 논란이 되고 있다.

26일 연합뉴스 취재에 따르면, 한 틱톡 사용자는 지난 22일부터 하루 간격으로 유관순 열사 영상 3개를 연속으로 게재해 도합 20만회가 넘는 조회수를 끌어모았다.

최초 영상에선 열사가 방귀를 뀌고 시원하다고 말한다. 다음 영상에서 열사가 일장기를 향해 애정을 표현하자, 일장기에서 입이 나타나 ‘나 너 싫어’라고 말한다. 최신 영상에선 상반신은 열사, 하반신은 로켓인 기계장치가 ‘유관순 방구로켓’이라고 외치며 우주로 솟구친다.

영상들은 오픈AI의 영상 생성 AI ‘소라’(Sora)로 제작됐다.

소라가 생전 모습으로 참고한 건 3·1운동으로 서대문 형무소에 투옥됐을 때 찍힌 수의 차림 사진이다. 가뜩이나 일제 고문으로 퉁퉁 부은 얼굴이 AI로 복원돼 희화화된 것이다.

이 같은 영상에 시민들은 유머로 받아들일 수 있는 선을 넘었다며 비판하고 있다.

독립을 기원하며 3·1운동에 참여했다가 고문 끝에 17세의 나이로 옥사한 열사를 악의적으로 조롱한다는 것이다.

시민 강모씨(33)는 “나중에 열사가 일장기에 경례하는 모습이 제작되면 그게 실제 역사인 줄 아는 사람이 나올까 우려스럽다”고 말했다.

유관순 열사의 조카손녀이자 유관순열사기념사업회 천안지회장을 맡은 유혜경(61)씨는 “가슴을 칼이나 송곳으로 찌르는 듯 아프다”며 “후손들은 그분 업적을 가리지 않으려 숨어 지내고 행동거지 하나하나 신경 쓰고 살아왔는데 국가적으로 바람직한 일이 아닌 것 같다”고 말했다.

한편, 국내에서 AI 기술이 독립운동가 등을 조롱하는 용도로 쓰인 사례는 드물었다. 오히려 열사들의 생전 모습을 생생하게 복원해 애국심·보훈 의식을 고취한다는 호평을 받아왔다. 역사 속 위인과 현대인의 심정적 간극을 줄이는 데 활용돼온 기술이 이번엔 폄하 용도로 쓰인 것이다.

하지만 해외에서는 이미 AI를 통한 ‘위인 복원’의 폐해가 공론화된 상태다.

지난해 10월 오픈 AI는 소라에서 마틴 루터 킹 목사의 이미지를 사용한 영상 생성을 차단했다. 일부 사용자가 ‘고인 모독’에 가까운 콘텐츠를 양산한다는 이유에서다.

실제로 현대 흑인민권운동의 시작으로 꼽히는 킹 목사가 1963년 ‘나에겐 꿈이 있습니다’(I have a dream) 연설 도중 원숭이 소리를 내는 등 인종차별적 언행을 보이는 허위 영상이 생성되기도 했다.