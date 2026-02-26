내달 8일 예술의전당…3년째 내한 “러시아 피아니즘은 기술 아닌 태도”

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘한국인이 가장 사랑하는 작곡가’ 세르게이 라흐마니노프, ‘피아노의 황제’ 블라디미르 호로비츠, ‘강철 타건’ 에밀 길렐스, 여기에 미하일 플레트네프와 엘리소 비르살레제까지...

수많은 러시아의 거장들은 차가운 지성으로 정교한 구조를 짜고, 완벽한 테크닉으로 음악 안의 ‘오차’를 허용하지 않았다. 완성도 높은 기교로 탄탄한 밀도와 깊은 감정선을 불어넣는 정통 ‘러시안 스쿨’의 계보. 그들의 맥을 잇는 적통인 피아니스트가 있다. 현존 최고의 피아노 여제 비르살라제의 제자인 드미트리 시쉬킨(34)이다. 완벽과 통제를 넘어 건반을 지휘하는 시쉬킨의 드라마가 곧 시작된다.

시쉬킨이 단독 리사이틀(3월 8일, 예술의전당)로 한국 관객과 만난다. 2024년 리사이틀, 지난해 KBS교향악단과의 협연에 이어 올해 벌써 세 번째 내한이다.

그는 헤럴드경제와의 서면 인터뷰에서 “한국 관객은 정말 열정적이고 음악에 대한 이해가 깊고, 무엇보다 굉장히 집중력이 뛰어나다”며 “특히 인상적이었던 것은 무대 위에서도 느껴지는 에너지였다. 관객의 몰입이 무대로 전달되고, 그 에너지가 연주로 돌아오는 느낌을 받았다”고 회상했다.

세계가 주목하는 동시대 한국 피아니스트에 대해서도 깊은 인상을 가지고 있었다. 그는 여러 차례 음악적 교류를 가졌던 조성진과 온라인을 통해 연주를 접한 임윤찬에 대해 “매우 뛰어난 음악가들이며, 자신의 예술에 깊이 헌신하는 연주자들”이라고 했다.

시쉬킨을 따라다니는 가장 강력한 수사는 ‘21세기 러시아 피아니즘의 진정한 계승자’다. 시쉬킨은 이러한 평가에 대해 “큰 책임감을 느낀다”고 했다.

러시아 피아니즘은 딱 한 줄로 정의하긴 어렵다. 시대에 따라 많은 변화를 만들어왔으나, 피아노를 타악기이자 성악가, 오케스트라로 전하는 장인정신의 본질은 변치 않았다.

시쉬킨은 “러시아 피아니즘은 ‘노래하는’ 칸타빌레 음색과 오케스트라적인 접근으로 정의되는 전통”이라며 “러시아 전통의 본질은 피아노에서 깊고 공명하는 음색을 끌어내 악기를 마치 하나의 오케스트라처럼 다루는 능력에 있다”고 강조했다. 피아노라는 악기의 물리적 한계를 극복하고, 인간의 목소리처럼 노래하며 오케스트라처럼 웅장한 서사를 이어가도록 하는 게 ‘러시아 피아니즘’이라는 것이다.

혹독한 훈련을 거치는 ‘러시아 학파’는 어떤 난곡도 흐트러짐 없이 연주할 수 있는 강철 같은 손가락을 길러내나, 기교는 목적이 아니라 수단일 뿐이다. 시쉬킨은 “(러시아 학파는) 기교적인 완벽함 그 자체보다 음악 속 감정의 ‘이야기’를 더 중요하게 여긴다”며 “단순히 어떤 스타일을 흉내 내는 것이 아니라, 작품 안에 담긴 드라마와 서사를 깊이 있게 전달하는 태도를 계승하는 일이라고 느낀다”고 했다.

이번 리사이틀은 시쉬킨의 음악적 정체성이 선명하게 드러나는 곡들로 구성됐다. ‘낭만적 서정성’과 ‘극적 서사’가 조화를 이루는 프로그램이다.

리스트가 편곡한 슈베르트의 가곡, 프로코피예프의 발레 음악 ‘로미오와 줄리엣’으로 1부를 열고, 슈베르트 즉흥곡과 미하일 플레트네프가 편곡한 차이콥스키 ‘호두까기 인형’으로 2부를 마무리하는 구성이다.

시쉬킨은 “피아니스트가 얼마나 ‘1인 오케스트라’처럼 연주할 수 있는지 보여주고 싶었다”며 “극적인 관현악 작품을 피아노 한 대로 어떻게 구현할 수 있는지, 그 무한한 가능성을 탐구하고자 했다”고 선곡 의도를 밝혔다. 피아노라는 악기를 ‘오케스트라’처럼 활용하되 슈베르트를 배치해 ‘낭만적인 내면 성찰의 순간’을 들려주고자 했다.

“음악 안에 담긴 이야기와 드라마를 더 선명하게 전하고 싶어요. 피아노 한 대로도 충분히 무대를 가득 채울 수 있다는 경험을 관객과 나누고 싶습니다.”