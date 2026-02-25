항로 준설·항로 이탈 방지시스템 구축 등 안전 조치 여의도 중심으로 동·서부로 노선 분리 노선별 왕복 16항차, 1시간 간격 운항

[헤럴드경제=손인규 기자] 지난해 11월 바닥 걸림 이후 안전 확보를 위해 마곡~여의도 구간 부분만 운항 중이던 한강버스가 안전 조치를 완료하고 다음달 1일부터 전 구간 운항을 재개한다. 여의도 선착장을 중심으로 동부와 서부로 노선이 분리되고 올해 4월부터는 급행 노선 운행도 시작한다.

서울시는 운항 재개에 앞서 안전한 운항을 위해 한남대교 북단 항로 8.9㎞ 구간(압구정~잠실 선착장)에 대한 정밀 수심 조사를 실시했으며 조사 결과를 토대로 수심 미확보 구역 준설과 강바닥 이물질 제거 작업을 완료했다고 25일 밝혔다.

더불어 사고 원인이었던 항로 이탈 문제와 부표 시인성 개선을 위해 항로 이탈 시 경보가 작동하는 항로 이탈 방지시스템을 구축했다. 또 사고 발생 구간 부표를 시인성이 높은 부표(높이 1.4→4.5m)로 교체해 항로 식별성과 야간 운항 안전성을 높였다고도 설명했다.

아울러 지난해 11월 정부 합동점검에서 지적된 120건 중 운항 안전과 직접 관련된 사항을 포함한 96건 조치를 완료했다. 잔여 24건에 대해서도 상반기 완료를 목표로 조치 진행 중이다.

운항 노선은 효율성과 안정성을 높이기 위해 수요가 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간으로 분리 운영한다. 탑승 수요가 가장 많은 여의도 중심 운항체계로 노선이 개편됨에 따라 여의도에서 잠실 방향과 마곡 방향으로 하루 32항차를 운항하면서 탑승객 편의가 높아질 것으로 기대된다.

이와 함께 운항 인력에 대한 적정 휴식 시간 확보를 통해 인적 오류 발생도 방지한다. 노선 분할로 인해 여의도에서 동·서부 노선 간 갈아타는 경우 환승 비용을 면제하고, 승선객이 여의도 선착장에 집중되는 것을 대비하여 선착장 주변 한강공원을 활용해 승객 대기 및 편의 공간을 추가로 확대 운영할 계획이다.

한강버스는 다음달 1일부터 동·서부 노선별 왕복 16항차로 운항하며, 항차별 운항 간격은 약 1시간이다. 동부(잠실~여의도) 노선은 잠실에서 첫 배가 오전 10시에 운항을 시작해 마지막 배가 오후 8시27분에 도착한다. 서부(마곡~여의도) 노선은 마곡에서 첫 배가 오전 10시 20분에 출발하고 마지막 배가 오후 7시32분에 도착한다.

이와 함께 4월부터는 출·퇴근 시간대 기존 대중교통 혼잡 완화를 위해 환승 없이 잠실~여의도~마곡을 연결하는 급행 노선을 추가 운영할 예정이다. 서울숲에서 정원박람회가 열리는 5월에는 방문객을 위해 서울숲 임시선착장도 추가 운영한다.

서울시는 한강버스 이용 시민들이 한강공원에서 휴식을 취하며 공원을 즐길 수 있도록 7개 선착장 주변에 리버뷰 가든을 조성하고, 망원·압구정·뚝섬 선착장에는 전망쉼터를 마련해 이용 편의를 개선할 계획이다.

아울러 ㈜한강버스는 만 65세 이상 한강버스 이용객을 대상으로 다음달 3~13일 서비스 개선을 위한 설문조사 이벤트를 실시, 참여자에게 무료 탑승 기회를 제공한다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “이용객 안전을 최우선 가치로 두고 전 구간 운항 재개 이후에도 현장 점검 및 개선을 지속적으로 실시하겠다”며 “안정적인 서비스 제공으로 시민에게 신뢰받는 한강버스가 되도록 운영사와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.