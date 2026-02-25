[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크가 설립한 인공지능(AI) 기업 xAI가 ‘오픈AI가 영업비밀을 훔쳤다’며 제기한 소송을 미국 법원이 기각했다.

로이터통신은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 연방법원의 리타 린 판사가 xAI 측 주장이 충분히 구체화되지 않았다며 이같이 판단했다고 보도했다.

린 판사는 “xAI는 오픈AI가 자사 출신 직원들에게 영업비밀을 절취하도록 유도했다는 점이나, 해당 직원들이 오픈AI로 이직한 뒤 훔친 영업비밀을 사용했다는 점을 구체적으로 주장하지 못했다”고 지적했다.

실제로 xAI의 소장에는 오픈AI가 영업비밀 유출을 요구했다는 취지의 주장이 담겼지만, 이는 ‘정보와 믿음(information and belief)’에 근거한 내용일 뿐 구체적 증거나 행위가 이뤄진 시점·방식 등 세부 사항은 제시되지 않았다고 법원은 판단했다.

린 판사는 다만 xAI가 근거 자료 등을 보강해 새로 소송을 제기할 수는 있다고 설명했다.

앞서 xAI는 자사 AI 모델 ‘그록’(Grok) 개발에 참여했던 엔지니어 쉬에천 리를 비롯한 전직 직원들이 오픈AI로 옮기면서 자사 영업 비밀을 빼돌렸다며 지난해 9월 소송을 제기했다.

머스크 xAI 최고경영자(CEO)는 이외에도 오픈AI가 비영리로 운영한다는 약속을 어기고 영리 기업으로 전환했다는 내용의 소송도 제기한 상태다.