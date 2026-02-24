24일 구청서 관내 관계자 20여 명 참석, 지역복지 네트워크 강화 위해 분기별 관장 합동 간담회 정례 운영 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 24일 오전 11시 구청 5층 기획상황실에서 ‘2026년 지역복지 네트워크 강화를 위한 복지관 관장 합동 간담회’를 개최했다.

구청장 주재로 관내 복지관 관장 및 사무국장과 구 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 열린 이번 간담회는 복지 현장의 애로사항과 건의사항을 직접 청취, 복지정책 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 기관별 현안과 협업 과제를 중심으로 의견을 나누고, 종합·장애인·노인복지관 간 유기적인 협력체계 강화 방안도 함께 논의됐다.

특히 구는 이번 간담회를 계기로 현장 목소리를 상시적으로 정책에 반영할 수 있도록 ‘복지관 관장 합동 간담회’를 분기별로 정례 운영할 계획이다.

정례 간담회를 통해 ▲기관별 현안 점검 ▲부서 간 협업과제 조율 ▲민·관 연계 강화 등을 체계적으로 추진해 지역복지 네트워크를 한층 공고히 해 나갈 방침이다.

현재 구에는 동백꽃노인종합복지관, 구립 동대문장애인종합복지관, 동대문종합사회복지관, 장안종합사회복지관, 휘경이문누리종합사회복지관, 동대문노인종합복지관, 동대문시각특화장애인복지관 등이 운영되고 있다.

이필형 동대문구청장은 “복지 현장의 경험과 제안이 곧 구정의 해답”이라며 “분기별 정례 간담회를 통해 현장의 어려움을 신속히 살피고, 복지관 간 협력을 강화해 주민이 체감하는 지역복지를 만들겠다”고 밝혔다.