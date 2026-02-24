전국경찰직장협의회 “깊은 분노와 참담” 운명전쟁49측 “순직하신 분들 추모”

[헤럴드경제=이원율 기자]디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 제작진이 순직 경찰관과 소방관의 사인 맞히기 미션 중 불거진 고인 모독 논란에 재차 고개를 숙였다.

‘운명전쟁49’ 측은 24일 입장문을 내고 “프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보는 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들, 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들에게 진심으로 사과드린다”고 했다.

제작진은 “‘운명전쟁49’에 등장한 순직하신 분들을 추모하며, 유가족분들에게 깊은 애도와 존경의 마음을 전한다”고도 했다.

제작진은 이번 논란을 놓고 “현재 제작진은 유가족분들의 이야기를 경청하고, 사전에 마음을 헤아리지 못했던 부분에 대해 사죄드리고, 해결을 위해 노력하고 있다”며 “향후 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이며, 내부 검토 및 제작 프로세스를 강화하겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 했다.

‘운명전쟁49’는 49명 운명술사가 여러 미션을 수행하며 본인의 운명을 시험하는 서바이벌 예능 프로그램이다.

지난 11일 공개된 2화에서는 지난 2004년 강력 사건 피의자 검거 중 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 미션이 나왔다.

이 과정에서 한 무속인이 “흔히 칼 맞는 것을 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐. 칼 맞는 것도 보이고”라고 하자 MC 전현무 등 연예인 패널들이 놀라는 장면이 나왔다.

경찰관 노조 대안 조직 격의 전국경찰직장협의회는 입장문을 통해 “범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 ‘칼빵’이라는 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다”고 항의했다.

같은 회차에선 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사인을 두고 일부 출연진이 화재, 붕괴, 압사 가능성 등을 언급하는 장면도 등장했다. 이에 유족과 소방노조 측이 문제를 제기했다.

당초 초상 사용에 대한 유족 동의를 얻었다고 대응한 ‘운명전쟁49’ 제작진은 비판이 이어지자 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다”는 뜻을 전했다.

앞서서는 전현무도 부적절한 발언을 했다는 논란이 일자 사과했다.

전현무 소속사 SM C&C는 전날 입장문을 내고 “해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들에게 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다”며 “어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다”고 했다.

그러면서 “전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정 중 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다”며 “그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.

전현무 측은 “고인과 유가족분들에게 진심으로 사과드린다. 방송을 시청하시며 불편함을 느끼셨을 모든 분들에게 죄송하다는 말슴을 드린다”며 “보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고, 재발 방지에 만전을 기하겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 했다.