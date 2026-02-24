소독관리 디지털 전환, 소독의무 대상시설 관리현황 실시간 관리

[헤럴드경ㅇ제(해남)=김경민기자]해남군보건소는 감염병 예방과 위생 관리의 체계적인 운영을 위해 전라남도 최초로‘전자소독증명시스템’을 도입하고 본격 운영에 들어간다.

그동안 소독업소는 소독실시대장을 작성해 이메일·우편·팩스 등으로 제출하고, 보건소는 이를 수기대장으로 보관해 관리해 오면서 행정 처리 과정에서 시간과 인력이 소요되는 등 비효율이 발생해 왔다.

이번에 도입한 전자소독증명시스템은 소독업소가 온라인으로 소독 실시 내용을 등록하면 즉시 전산화되어 저장·관리되는 방식으로 운영된다. 이를 통해 소독 이력의 누락을 방지하고, 소독의무 대상시설의 관리 현황을 실시간으로 확인할 수 있게 됐다.

특히 데이터 기반 관리체계를 구축함으로써 감염병 발생 시 신속한 이력 확인과 대응이 가능해졌으며, 반복적인 수기 업무를 줄여 행정 효율성 또한 크게 향상될 것으로 기대된다.

군은 이번 시스템 도입을 계기로 체계적인 소독 관리 기반을 마련하고, 군민이 안심할 수 있는 위생 환경 조성에 힘쓴다는 방침이다.

군 관계자는“전자소독증명시스템 도입은 단순한 업무 개선을 넘어 감염병 예방 관리 체계를 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라며“군민의 건강과 안전을 최우선으로 하는 선제적 방역 행정을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.