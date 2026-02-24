티맵 커넥티드 서비스 최초 탑재 판매 가격 1억6807만~1억9007만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 캐딜락이 브랜드의 플래그십 럭셔리 풀사이즈 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 신형 모델은 제너럴모터스(GM)의 핸즈프리 주행 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈’, ‘티맵(TMAP) 커넥티드 서비스’, ‘교통표지판 인식 기능(TRS)’을 새롭게 더해 주행 편의성과 안전성을 극대화한 것이 특징이다.

특히 슈퍼크루즈는 지난해 국내에 출시된 순수 전동화 모델 에스컬레이드 IQ에 국내 최초 핸즈프리 주행보조 기술로 처음 도입된 이후 2026 더 뉴 에스컬레이드까지 확대 적용됐으며, TMAP 커넥티드 서비스는 캐딜락 모델 중 최초로 탑재됐다.

슈퍼크루즈는 국내 약 2만3000㎞의 고속도로에서 스티어링 휠 조작 없이 주행과 자동 차선 변경을 지원하는 혁신적인 핸즈프리 운전자 보조 시스템으로, 고정밀 도로 정보 데이터와 다중 센서(카메라·레이더·GPS) 융합 기술을 바탕으로 도로 곡률이나 공사 구간 등 복잡한 주행 환경에서도 차량을 안전하게 제어한다.

아울러 한국 고객만을 위해 별도로 개발된 ‘TMAP 커넥티드 서비스’는 별도의 스마트폰 연결 없이도 인포테인먼트 중앙 화면과 계기판(클러스터)을 통해 실시간 교통 정보와 최적 경로를 직관적으로 확인할 수 있다.

TRS는 운전자가 주행 중인 도로의 제한 속도를 인지하는 데 도움을 주기 위해 설계된 기능으로 카메라와 내비게이션 정보를 통해 클러스터에 제한 속도를 표시해 준다. 크루즈 컨트롤 기능 활성화 시 고객의 선택에 따라 감지된 제한 속도 표지판을 기준으로 차량 크루즈 속도가 자동으로 조정된다.

또한, 첨단 증강현실(AR) 카메라와의 연동을 통해 복잡한 교차로나 분기점에서도 전방 카메라가 비추는 실제 도로 화면 위에 직관적인 길 안내를 제공하며, 실시간 교통 상황을 반영한 자동 경로 재탐색도 지원한다.

이 외에도 2026 더 뉴 에스컬레이드에 적용된 ‘AKG 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템’은 최대 42개(ESV 기준)의 스피커로 구성되며, 1열과 2열 좌석별로 독립적인 음향 설정이 가능토록 지원함으로써 한 차원 높은 몰입형 사운드 경험을 제공한다.

실내는 대시보드 전면을 가로지르는 55인치 호라이즌 커브드 LED 디스플레이가 탑재되어 압도적인 시각적 경험을 선사한다.

특히 롱휠베이스 모델인 ESV에는 최고 수준의 의전과 편안함을 제공하는 ‘2열 이그젝큐티브 시트 패키지’가 기본 적용된다. 마사지 기능을 포함한 14방향 전동 프리미엄 시트를 비롯해 2열 커맨드 센터, 수납식 트레이 테이블, 듀얼 무선 충전 패드 등 최상의 편의 사양을 집약했따.

2026 더 뉴 에스컬레이드는 6.2ℓ V8 가솔린 엔진과 10단 자동변속기가 탑재돼 최고출력 426마력, 63.6㎏·m의 최대토크를 발휘한다.

윤명옥 GM 한국사업장 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄 전무는 “ 2026 더 뉴 에스컬레이드는 슈퍼크루즈와 TMAP 커넥티드 서비스 등 최첨단 지능형 기술을 더해, 럭셔리 플래그십 SUV의 기준을 새로운 차원으로 끌어올린 모델”이라며 “대체 불가한 성공의 동반자로 단순한 이동 수단을 넘어 고객의 일상에 가장 안전하고 완벽한 여유를 선사할 것”이라고 말했다.

2026 더 뉴 에스컬레이드는 일반형과 휠베이스 연장형인 ESV 두 가지 모델로 출시되며, 국내 판매 가격은 일반형 1억6807만원(이하 개별소비세 3.5% 기준), ESV 1억9007만원이다.