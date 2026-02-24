행정안전부 주관, 전국 243개 지방자치단체 대상 혁신 노력, 성과 우수기관 선정 AI 현장행정 포함 혁신도시 조성 위해 6대 혁신전략 수립 ‘소통 중심 행정’ 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 행정안전부에서 주관하는 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 우수기관으로 선정됐다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 혁신 노력과 성과가 뛰어난 우수기관을 선정한다. 평가는 혁신역량, 혁신성과, 국민체감도 등 3개 분야 10개 지표로 진행한다.

성북구는 AI 현장행정을 포함한 혁신도시 조성을 위해 6대 혁신전략을 수립하고 현장 행정 분석을 통해 주민 생활과 밀접한 문제를 해결하는 ‘소통 중심 행정’을 추진한 점이 높이 평가됐다.

특히 ▲ 기관장의 혁신 리더십 ▲ 민·관 협력 활성화 ▲ AI·디지털 기술 활용 서비스 향상 ▲ 주민 서비스 개선 및 행정 사각지대 해소 ▲ 대표 혁신과제(오동생태문화정원 조성) 분야에서 우수한 평가를 받았다.

성북구의 주요 혁신 사례로는 지역 참여 기회가 부족했던 청소년들이 마을의제를 함께 논의하는 ‘1주민자치회 1학교’, 디지털 취약계층의 민원 접근성을 높인 ‘민원안내 인공지능(AI) 키오스크 도입’, 자치구 최초로 영유아발달 전수조사를 실시한 ‘발달의 선을 넘는 성북아이’사업 등이 있다.

성북구와 함께 이번 평가에서 우수기관으로 선정된 지방자치단체는 향후 정부포상을 받게 되며 우수 혁신사례는 전국 지방자치단체로 확산될 예정이다.

성북구 관계자는 “앞으로도 주민들이 빠르게 체감할 수 있는 혁신 정책을 지속적으로 발굴하고, 적극적인 행정혁신을 통해 현장 중심의 행복한 성북을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

성북구 관계자는 “AI 기반 현장행정, 민·관 협력 확대, 디지털 취약계층 지원 강화 등 이미 추진 중인 사업의 성과를 면밀히 분석해 보완하고, 주민 불편을 선제적으로 개선하는 과제를 추가 발굴하겠다” 면서 “주민이 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 앞으로도 실행력과 책임성을 강화하겠다”고 덧붙였다.