골든픽스 캐피탈과 10년·430GWh 규모 PPA 단행 헝가리공장 사용 전력의 20% 대체 기대

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)의 헝가리공장이 최근 글로벌 재생에너지 전문 기업 ‘골든픽스 캐피탈(GPC)’과 10년간 총 430GWh 규모의 장기 전력구매계약(PPA)을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 계약은 한국타이어가 추진하는 ‘2050년 넷제로(Net-Zero, 탄소중립)’ 전략의 일환으로, 글로벌 기후변화 대응 역량 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 추진됐다.

GPC는 태양광 발전을 중심으로 유럽에서 빠르게 성장하고 있는 재생에너지 전문 기업이다. 한국타이어는 GPC로부터 매년 43GWh 규모의 태양광 에너지를 공급받으며 재생에너지 조달의 안정성과 예측 가능성을 동시에 확보하게 됐다.

이는 약 2만8700 가구에 1년간 공급할 수 있는 전력량으로, 한국타이어는 헝가리공장 연간 전력 사용량의 약 20%를 재생에너지로 대체해 매년 1만107t이산화탄소(CO₂)의 온실가스 배출량을 감축할 것으로 기대하고 있다.

특히, 한국타이어는 산업 분야 전반에서의 재생에너지 사용 확대를 요구하는 유럽 시장에서의 에너지 전환을 본격화해 비즈니스 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 내다보고 있다.

이번 PPA 체결은 기존 고효율 설비 도입과 공정 개선 중심의 에너지 절감에서 한발 더 나아가, 재생에너지 조달 구조를 전환했다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

한국타이어는 현재 헝가리공장을 포함한 글로벌 8개 생산기지에 재생에너지 공급 인프라, 전력 안정성 등의 요소를 종합적으로 평가해 재생에너지 인증서 구매, 자체 태양광 설비 도입 등 다양한 방식을 병행하고 있다.

한국타이어는 헝가리공장을 시작으로 2030년까지 글로벌 생산기지의 재생에너지 사용 비율을 확대, 에너지 연소 과정에서 발생하는 온실가스를 의미하는 Scope 2 배출량을 2019년 대비 46.2% 감축하는 것을 목표로 에너지 전환 전략을 점진적으로 추진해 나갈 방침이다.

한편, 한국타이어는 원료 수급, 제품 생산, 운송, 사용, 폐기, 재사용에 이르는 공급망 전반에서 체계적이고 고도화된 온실가스 감축을 이어가고 있다. 이에 2025년 탄소정보공개프로젝트 ‘기후변화 대응부문 2년 연속 최고 등급’과 대전공장이 2021년 금산공장, 2023년 헝가리공장에 이어 세 번째로 ‘ISCC PLUS’ 인증을 획득했다.

아울러 2024년 국제자동차연맹(FIA)로부터 최고 단계의 친환경 및 지속가능성 인증인 ‘3 STAR 환경 인증’을 획득하고, 미국 주간지 ‘타임’과 데이터 기업 ‘스태티스타’ 선정 ‘2024 세계 최고 지속가능 선도기업’에도 등재됐다.