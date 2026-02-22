청년층 6만1000명 급감, 비율 10%대로 하락…제조업 고령화 흐름

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리 경제 근간이 되는 제조업에서 일하는 취업자 비중이 지난해 전체 취업자 중 15%가량을 차지해 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 이는 제조업 대신 서비스업이 커지는 구조적 변화 속에 미국발 관세 충격이 겹친 영향으로 분석된다. 제조업 고용 위축은 청년층 일자리 감소로 직결됐다.

22일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 경제활동인구조사에 따르면 지난해 제조업 취업자는 438만2000명으로 전년보다 7만3000명 감소했다.

제조업 취업자는 2023년(-4만3000명), 2024년(-6000명)에 이어 3년째 줄었다. 제조업 중에서도 자동차, 비금속광물 제품 등이 지난해 감소세로 전환했다고 데이터처는 설명했다.

통상 고용은 경기 후행성 지표로 꼽힌다. 미국 관세정책 영향으로 자동차 대미 수출이 줄면서 고용도 위축됐다는 해석이 나온다.

작년 연간 대미 수출액은 전년 대비 3.8% 감소한 1229억 달러를 기록했다. 특히 품목별 관세가 적용된 자동차 수출액은 13.2% 급감했다.

제조업 취업자가 줄면서 전체 고용에서 차지하는 비중도 쪼그라들고 있다. 지난해 전체 취업자 가운데 제조업 비중은 전년보다 0.4%포인트(p) 하락한 15.2%로 집계됐다. 이는 2013년 산업 분류 개편 이래 가장 낮은 수준이다.

제조업 비중은 2013∼2017년 17%대였으나 2018년 16%대로 내려왔고, 2023년 15%대에 진입해 작년까지 3년 연속 하락했다.

특히 29세 이하 청년층에서 제조업 취업자 감소가 두드러졌다. 지난해 제조업 취업자 가운데 청년층(15∼29세)은 45만1000명으로 집계됐다. 전년보다 6만1000명 급감하며 마이크로데이터로 확인되는 2014년 이래 가장 큰 폭으로 줄었다.

전 연령대 가운데서도 가장 감소 폭이 컸다. 30대는 1만7000명 줄었고, 40대는 4만4000명 감소했다. 50대도 5000명 줄었다.

반면 60세 이상은 5만4000명 증가하며 제조업 고령화는 뚜렷해졌다. 지난해 제조업 취업자 가운데 청년층 비율은 10.3%를 기록했다. 2014년 이후 처음 10%대로 내려와 가장 낮은 수준을 기록했다.

제조업 청년층 비중은 2014∼2017년 14%대 수준이었으나 2018년 13%대로 떨어진 뒤 12∼13%대에서 등락을 거듭하다 2024년 11.5%로 낮아졌다.

그러다 지난해 1.2%p 하락해 10%대까지 내려왔다. 특히 제조업, 숙박·음식점업은 청년층 취업 비중이 높은 산업으로, 제조업 취업자가 줄며 청년층 고용 감소로 이어졌다고 데이터처는 설명했다.

제조업 일자리가 줄어드는 가운데 그마저도 상용직 중심의 ‘좋은 일자리’가 빠르게 감소하며 고용의 질 악화는 뚜렷해지고 있다.

사업체노동력조사 결과에 따르면 지난해 제조업 상용 근로자는 전년보다 1만9506명 감소한 358만3981명이었다. 5년 만에 가장 큰 폭으로 줄었다.

올해도 미국 관세 불확실성이 장기화할 수 있어 제조업이 추가 위축될 수 있다는 우려가 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 한국 국회가 한미 간의 무역합의 이행에 필요한 법적 절차를 진행하지 않았다고 주장하며 한국산 제품에 관세를 무역합의 이전 수준으로 다시 인상하겠다고 밝혔다.

지난 20일(현지시간)에는 트럼프 대통령이 한국을 비롯한 세계 각국에 부과한 이른바 ‘상호관세’가 미 연방 대법원의 위법 판결로 무효화하며 재차 불확실성이 부각됐다.