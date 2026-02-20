색동원 원장 구속 영장 발부 성폭행 의혹 불거진 지 1년만 성폭행 혐의는 끝내 부인해 CCTV 들이밀자 폭행만 인정

[헤럴드경제=이영기 기자] 중증 장애인 시설 색동원을 운영하며 장애인 수십명을 성폭행한 의혹을 받는 원장 김모 씨가 구속됐다. 김씨는 의혹이 불거진 지 약 1년이 지나서야 구속됐지만 끝내 성폭행 혐의는 부인한 것으로 알려졌다.

20일 경찰 등에 따르면 서울중앙지방법원은 전날 오후 9시 50분께 김씨에 대한 구속영장을 발부했다. 법원은 김씨가 증거를 인멸하거나 도주할 염려가 있는 것으로 판단했다.

김씨는 생활지도를 이유로 여성 장애인들과 강제로 성관계를 맺고 유사 성행위를 강요한 혐의(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 및 장애인복지법상 폭행)를 받는다.

그러나 김씨는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 자신의 성폭행 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 수사 단계에서부터 자신의 혐의를 줄곧 부인해오고 있다.

다만 폭행 혐의 일부는 인정한 것으로 전해졌다. 경찰이 성폭행 피해자 3명과 폭행 피해자 3명의 산부인과 진료 기록과 김씨가 입소자를 폭행하는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 법원에 제출하자 김씨는 폭행 혐의만 일부 인정했다.

김씨가 폭행 혐의 외에 혐의를 인정하지 않고 있지만 피해 상황은 특정되고 있다. 강화군청도 이달 초 색동원 사건 관련 2차 심층 조사를 벌였다. 남성 입소자 16명과 여성 입소자 1명을 심층 조사했다.

이번 심층 조사에 참여한 여성은 발달장애 판정을 받지 않은 지체 장애인으로, 의사소통과 인지능력에 문제가 없어 구체적인 피해 경위를 설명한 것으로 알려졌다.

남성 입소자 5∼6명은 색동원 생활 당시 시설장 김씨와 직원들로부터 폭행당한 내용을 알리며 실제 가해자를 지목한 것으로 알려졌다. 경찰도 수사 과정에서 시설에 입소했던 6명의 피해 상황을 특정했다.

폭행 혐의를 받는 직원 A씨은 김씨와 함께 영장실질심사를 받았지만 불구속됐다. 법원은 A씨가 사실관계를 인정하고 있는 점, 증거 대부분이 수집된 점, 일정한 주거와 가족관계 등을 인정해 불구속 결정했다.

김씨가 구속되자 장애인 단체 성명도 이어지고 있다. 전국장애인차별철폐연대(전장연)는 20일 입장문을 통해 “이제라도 사법부가 인권의 편에서 결단을 내린 것은 사건 해결에 중요한 첫걸음이 될 것”이라는 입장을 밝혔다.

이어 “시설장 김씨가 구속된 건 중증장애인을 대상으로 장기간 반복적으로 자행해 온 성폭력이 중대한 범죄임을 사법부가 인정한 결과”라고 덧붙였다.

한편 경찰 특별수사단은 2008년 색동원이 문을 연 뒤로 시설을 거쳐 갔던 장애인 87명과 종사자 152명에 대한 전수조사를 진행하고 있다.

또 경찰은 색동원 종사자들이 시설에 지급된 보조금을 유용했다는 의혹도 수사하고 있다. 경찰은 색동원이 1년에 10억원씩 받는 보조금과 장애인 수당 등이 제대로 집행됐는지 등을 살펴보고 있다.