황기연 수출입은행장 접견…지원 기준 완화·행정 간소화 등 정책 금융 혁신 주문 수은 “1조3000억원 지역주도성장펀드 조성…AI·ESG 컨설팅 150억원 지원”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 최진식 한국중견기업연합회 회장이 19일 중견련 접견실에서 황기연 한국수출입은행장을 만나 “새로운 수출 경쟁력을 확보하기 위한 K-제조 전후방의 포용적 성장 전략과 이를 통한 산업·사회 양극화 체제 해소가 시급하다”며 “대기업, 중견기업은 물론 중소기업과 소규모 작업 공방에 이르기까지 글로벌 산업 발전을 뒷받침해 온 모든 현장에 충분한 자금을 공급함으로써 경제 대도약의 실용성과 사회적 포용성을 강화해야 한다”고 밝혔다.

최 회장은 “중견기업은 우리나라 전체 수출의 17.7%를 담당하며 글로벌 가치사슬과 공급망의 핵심 역할을 수행하는 국가 경제의 중추”라며 “중견기업의 수출 경쟁력 유지·강화는 산업 전반의 활력을 빠르게 회복하기 위한 필수 전제조건”이라고 강조했다.

그는 수출입은행의 중견기업 지원 확대 기조에 대해 “바람직한 방향”이라고 평가하면서도 “정책 금융 수요를 효과적으로 뒷받침하기 위해서는 단순한 규모 확대를 넘어 완고한 지원 기준을 대폭 완화하고, 불필요한 행정 소요를 해소하는 등 실질적인 접근성 제고가 시급하다”고 지적했다.

최 회장은 또 중견련이 실시한 ‘2026년 중견기업 투자 전망 조사’ 결과를 언급하며 “중견기업의 46.9%가 대내외 경제 환경 불안 속에서도 올해 투자를 이어가겠다고 밝혔다”며 “이 같은 투자 의지를 현실화할 수 있도록 현장 수요를 면밀히 반영한 생산적 금융의 맞춤형 전환에 속도를 내야 한다”고 덧붙였다.

이에 대해 황기연 한국수출입은행장은 “상반기 중 1조3000억원 규모의 수출 중견·중소 지역주도성장펀드를 조성하는 등 다양한 금융 지원 프로그램을 추진하고 있다”며 “ESG 규제 대응과 AI 전환 등을 지원하기 위해 150억원 규모의 기업 맞춤형 전문 컨설팅도 제공하는 등 기업 경쟁력 제고를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

최 회장은 “글로벌 시장에서 선도 우위를 점하기 위한 관건은 속도와 타이밍”이라며 “한미, 한중, 한일 정상회담의 모멘텀을 살려 경제 대도약의 확고한 발판을 구축할 수 있도록 중견기업의 중장기 투자와 해외 사업 전략을 안정적으로 뒷받침하는 전향적 정책 금융 변화에 수은이 혁신적 리더십을 발휘해 달라”고 강조했다.