한국인터넷진흥원·부산테크노파크와 3자 업무협약 체결 공동프로젝트·기업사업화지원·글로벌진출지원 등 분야별 공모

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 한국인터넷진흥원, 부산테크노파크와 ‘2026 블록체인 특화 클러스터 조성 사업’의 성공적 추진을 위한 3자 업무협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 돌입했다고 19일 밝혔다.

부산시와 과학기술정보통신부가 2024년부터 3년간 총 200억원(시비 100억원, 국비 100억원)을 들여 추진하는 사업으로, 블록체인 비즈니스 모델을 발굴해 지역 산업의 디지털 전환을 가속하는 데 역점을 두고 있다. 한국인터넷진흥원(KISA)가 사업 전반을 전담 관리하고, 부산테크노파크는 현장 밀착형 세부 과제를 주도적으로 운영할 계획이다.

시 관계자는 “지난해 일부 감액됐던 국비를 올해 전액 확보하는 성과를 거뒀고, 증액된 재정 여력을 기반으로 지원 규모를 대폭 확대할 수 있게 됐다”고 했다. 지난 2년간 178억원 투자 유치와 123명 고용 창출 성과를 바탕으로 올해는 예산 지원 폭을 넓혀 지역 기업들이 실질적 혜택을 누리게 한다는 방침이다.

주요 사업은 ▷지역특화융합 공동프로젝트(총 40.5억원, 3개 과제) ▷기업 사업화 지원(총 14억원, 14개 사) ▷글로벌 진출 지원(3개국, 6~10개 사)으로, 이달 말부터 3월까지 분야별 공모를 통해 추진한다.

공동프로젝트는 블록체인 기술을 산업 현장에 적용해 시너지 창출 효과가 높은 과제를 중심으로 선정하고, 서비스 개발과 사업 확장에 마중물이 될 자금을 14개 기업에 지원한다. 싱가포르(4월), 베트남(9월), 두바이(12월) 등 주요 정보통신기술 전시회 참가를 통한 마케팅 및 기업설명활동 기회와 체재비도 함께 제공한다.

박형준 시장은 “기업이 변화를 체감할 수 있도록 실질적 성장동력을 만드는 데 정책 역량을 쏟겠다”며 “기술 실증부터 상용화, 세계시장 진출까지 이어지는 전주기 지원으로 블록체인 기업의 성장을 뒷받침하고, 부산이 글로벌 허브 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.