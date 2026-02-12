“포괄임금, 입법 기다리지 말고 다른 방식으로 하자는 제안”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 12일 청년들에게 탈모 치료에도 건강보험 적용을 확대하는 방안에 대해 보고받은 뒤 “바로 결정하지 말고 사회적인 토론을 통해 의견을 더 모아봤으면 한다”고 지시했다. 또한 포괄임금제 개선 조치를 시행할 것을 제안하기도 했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 대통령 주재 수석보좌관 회의 결과 브리핑에서 이같이 전했다.

이날 회의에선 의료보험 지출과 관련, 경증 외래진료 시에는 본인 부담금을 상향하는 방안이나 불필요한 과잉 진료 및 부당 청구를 근절할 구조적 대책 등이 잘 마련되고 있는지 등을 점검했다.

이 대통령은 이에 “국민 누구나 참여해 의견을 낼 수 있는 공간을 마련하는 것이 중요하다”며 의견수렴 장치를 검토해볼 것을 지시했다고 한다.

또한 이 대통령은 포괄임금제 개선 방안과 관련해 “노사정이 이미 관련 사항에 대한 법제화를 협의하고 법률 개정을 추진 중이지만, 그 개정이 이뤄지기 전이라도 하위 법령이나 지침 등을 통해 시행이 가능한 부분은 먼저 시행하는 게 좋지 않겠느냐”고 말했다.

포괄임금제는 연장·야간·휴일근로 수당을 따로 계산하지 않고 기본급에 미리 포함해 지급하는 방식을 말한다. 노동계는 이를 ‘공짜 야근’이라고 보고 폐지를 요구해왔고, 고용노동부 또한 관련법 개정을 통해 포괄임금제를 금지하기로 하고 관련 노사정 대화를 이어가고 있다. 이 대통령 또한 후보시절 포괄임금제를 “장시간 노동의 원인으로 지목돼 온 포괄임금제를 근본적으로 검토하겠다”고 언급한 바 있다.

강 대변인은 이와 관련해 “그동안의 판례를 통해 (포괄임금제 개선을) 입법할 수 있는 근거가 마련됐음에도 최근에는 입법 속도가 늦지 않나”라며 “노사정이 합의를 다 이뤄낸 부분이 있다면 입법을 기다리지 말고 다른 방식으로 먼저 시행해보자는 제안을 한 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 또 직장인이 원하는 곳에서 업무와 휴가를 동시에 할 수 있는 휴가지 원격근무를 뜻하는 ‘워케이션(Work+Vacation)’을 언급했다.

이 대통령은 “워케이션 센터를 확충하는 것은 지역경제 활성화에도 도움이 되는 좋은 생각”이라고 칭찬한 뒤 지방정부와 적극적으로 협업해 이용자에 대해 실효적인 지원을 했으면 좋겠다고 독려했다.