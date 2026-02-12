지난해 지역 물품 구매액 238억원

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사 노사는 설 명절을 앞둔 12일 본사 인근 원주 전통시장을 찾아 ‘전통시장 장보기 행사’와 상인 간담회를 열고 현장의 목소리를 경청했다.

이번 행사는 지역 소상공인의 경영 안정을 돕고 지역 경제 활성화에 이바지하기 위해 마련됐다.

이날 관광공사 사장과 노조위원장을 비롯한 임직원 40여명은 원주 관내 중앙시장, 자유시장, 도래미시장 등 3개 시장을 방문해 제수용 식품, 생필품 등을 직접 구매하며 시장에 활력을 보탰다.

아울러 이날, 관광공사는 시장 상인회 회장단 간담회를 열고 전통시장 장보기 행사 정례화(연 2회), 지역축제 및 시티투어 연계 온누리상품권 지원 등 그간의 주요 성과를 공유했다.

박성혁 한국관광공사 사장은 “노사가 한마음으로 준비한 이번 행사가 시장 상인분들에게 힘이 되길 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 긴밀히 소통하며 관광 공공기관으로서의 특성을 살린 ESG경영 실천에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한국관광공사는 원주 혁신도시 이전 공공기관으로서 지역 경제 활성화를 위한 노력을 지속해왔다.

지난해 지역 물품 구매액은 238억 원으로 전년 대비 약 77% 증가했으며, 지역 농산물 구매 비율 역시 59%까지 확대하는 등 지역 경제의 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.