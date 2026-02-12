부산시, 2026년 통상진흥계획 수립, 본격 시행 수출시장 다변화 등 4대 분야 1052천억원 투입

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 국내외 급변하는 수출통상 환경 변화에 대응하고 지역 중소기업의 수출 경쟁력을 강화하기 위해 ‘2026년 통상진흥계획’을 마련해 본격 시행한다고 12일 밝혔다.

부산시는 수출위기에 선제적으로 대응하기 위해 지난해 ‘통상허브도시 위상 정립’을 목표로 수출위기관리시스템 운영, 안정과 성장 동시 견인 등 과제를 추진하고, 고환율과 미국 관세조치로 고통을 겪는 중소기업에 정책자금을 지원하는 등 통상진흥 시책을 펼친 바 있다.

이런 노력은 지난해 부산 수출중소기업(지역 전체 수출기업의 97.3%) 수출액 역대 최고치인 84.4억 달러 기록으로 이어졌고, 정부로부터 수출진흥·무역활성화 기여 최우수 광역자치단체상을 수상하는 성과도 거뒀다.

‘2026년 통상진흥계획’은 ‘통상위기 대응 맞춤형 지원으로 통상허브도시 위상 강화’를 목표로 ▷통상위기 대응 맞춤형 지원 ▷수출시장 다변화 ▷주력시장·품목 수출 확대 ▷수출안전망·인프라 강화의 4대 분야 12개 과제를 선정하고, 환율케어 특별자금 및 관세피해기업 특별자금 지원 등 약 1052억원을 투입·지원한다.

우선, 유관기관 협력 강화, 체감형 수출 애로 해소, 맞춤형 수출지원 강화 사업을 추진해 수출 경쟁력을 제고하고, 해외진출 거점 확대, 잠재시장(CIS, 중동 등) 중심 신시장 공략, 디지털 무역 경쟁력 강화 지원으로 다양한 수출 활로를 개척한다는 계획이다.

조선기자재, 기계, 수산 등 주요 품목 판로 확대, 미국 중국 등 기존시장 수출 활성화, 한류 활용(아세안 등) 전략적 해외 마케팅 지원사업으로 주력 시장 수출 활성화를 도모하고, 수출보험과 신용보증료 지원 확대, 수출기업 육성 및 통상 전문인력 양성, 통상 네트워크 활용 및 상담회 통합 사업도 내실있게 추진하기로 했다.

박형준 시장은 “세계적 경제위기 속에서도 지난해 부산 지역 중소기업 수출액이 역대 최대치를 기록했다”며 “앞으로도 지역 중소 수출입기업이 안정적으로 지속 성장할 수 있도록 해외마케팅 판로 개척 및 신시장 공략 지원 등 기업 체감도가 높은 정책을 적극 발굴하겠다”고 말했다.