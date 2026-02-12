[헤럴드경제=김보영 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 크로스컨트리 스키 이의진(부산광역시 체육회)과 한다솜(경기도청)이 금지 물질 적발로 실격 처리됐다.

11일(현지시간) 로이터에 따르면 국제스키연맹(FIS)는 크로스컨트리 여자 스프린트 클래식 예선에 출전한 이의진과 한다솜의 스키에서 불소 왁스(플루오르)가 검출돼 실격 처리됐다고 밝혔다.

이번 대회에 출전한 이의진과 한다솜은 전날 열린 대회 크로스컨트리 여자 스프린트 클래식 예선에서 각각 70위 74위에 머물러 탈락했다.

하지만 경기 후 진행된 국제스키연맹(FIS)의 장비 검사에서 두 선수의 스키에서 금지 물질 양성 반응이 나오면서 실격 처리됐다.

불소 왁스는 눈 표면의 물기를 밀어내는 발수성이 뛰어나지만 자연에서 거의 분해되지 않아 ‘좀비 화합물’, ‘영원한 화학물질’로 불린다.

주성분인 불화화합물(PFAS)이 환경오염, 각종 질병들을 유발한다는 연구 결과가 있어 2023~2024시즌부터 전면 금지된 바 있다.

대한스키스노보드협회 측은 지금까지 이상 없이 사용해 온 제품인데 이번 대회에서 문제가 된 것에 대해 황당하다는 반응이다.

협회 관계자는 “우리 선수들이 쓴 제품도 불소 왁스가 아니다. (그래서) 이전에 출전했던 국제대회에서도 모두 음성 반응으로 나왔고 문제가 된 적이 없었다. 우리도 의아하다”고 말했다.

이어 “이번에 (우리가 이런) 케이스에 걸린 것 같다. 황당하다”며 “왁스의 문제인지, 스키의 문제인지를 전문가들과 문의하고 연구할 예정”이라고 덧붙였다．