1년 5개월간 대행 체제…원점서 재공모

[헤럴드경제=손미정 기자] 1년 5개월간 공석 상태인 한국콘텐츠진흥원 원장에 대한 인선 작업이 원점에서 다시 시작된다.

11일 문화체육관광부 관계자 등에 따르면 최근 진행된 한국콘텐츠진흥원 원장 후보자에 대한 면접 심사 결과 대상자 5명이 전원 탈락했다. 이에 따라 문체부와 콘텐츠진흥원은 조만간 원장 인선을 위한 재공모에 나설 예정이다.

방송·게임·음악 등 국내 콘텐츠 산업 지원을 총괄하는 콘텐츠진흥원은 지난 2024년 9월 초 이후 1년 5개월간 대행 체제로 운영되고 있다.

문체부와 콘텐츠진흥원은 지난달 13일 원장 공모를 시작해 최종 후보자를 5명으로 압축하고 면접 심사를 실시했으나 전원 ‘부적격’ 판단을 내린 것으로 전해졌다.

면접 심사 대상자에는 이재명 대통령을 공개 지지한 배우 이원종 씨가 포함됐던 것으로 알려졌다. 이 씨는 지난해 대선에서 이재명 당시 더불어민주당 후보 직속 K-문화강국위원회 부위원장을 맡았다.