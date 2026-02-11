- 생명硏, 감염 전 면역을 준비시키는 새로운 접근법 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 면역력이 저하된 중환자에게 발생하는 박테리아·바이러스 복합감염은 치·료가 극히 까다로울 뿐만 아니라, 사망률을 높이는 치명적인 요인이 되고 있다.

최근 항생제가 무력화된 내성균이 급증하고, 변이가 잦은 바이러스 감염에 대해서는 기존 백신만으로 대응하기 어려운 한계가 지속되고 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해 감염 전 우리 몸의 면역을 활성화하여 병원균에 즉각 대응할 수 있도록 준비시키는 전략이 주목받고 있다.

한국생명공학연구원 감염병연구센터 류충민·서휘원 박사 연구팀은 이러한 개념에 착안해 기존 의약품 성분으로 사용되어 온 물질을 활용해 선천면역을 선제적으로 활성화하는 신개념 감염 예방 전략을 제시했다.

이번 연구는 그간 의약품 제조 시 성분 안정화를 돕는 보조제로만 알려졌던 DDM(n-도데실-β-D-말토사이드)이 체내 면역 체계를 깨우는 면역조절제로서 작용할 수 있다는 점에 주목하며 연구를 진행했다.

연구팀은 DDM의 감염 예방 효과를 확인하기 위해 실험동물에게 병원균 감염 하루 전 해당 물질을 미리 투여했다. 이후 병원성이 강한 항생제 내성균과 독감 바이러스에 노출한 결과, 대조군이 모두 사망한 것과 달리 DDM 투여군은 100% 생존하며 뚜렷한 방어 효과를 나타냈다.

기전 연구 결과, DDM은 병원균을 직접 공격하는 기존 치료제와 달리 체내 선천면역의 핵심 세포인 호중구를 감염 부위로 신속히 동원하여 활성화하는 방식을 취하는 것으로 밝혀졌다.

감염 발생 시 호중구는 감염 부위로 빠르게 집결하고, 침입한 병원균을 잡아먹는 식세포 작용과 살균 기능을 극대화함으로써 병원균을 효과적으로 제거한다.

이러한 호중구 활성은 항상 유지되는 것이 아니라 병원균 침입 시에만 선택적으로 나타나 감염이 없는 상태에서는 과도한 염증 반응이나 부작용은 관찰되지 않았다.

이번 연구는 면역을 무조건 강하게 만드는 방식이 아니라, 필요한 순간에만 정확하게 작동하도록 조절하는 정밀한 면역 준비 전략을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

이는 항생제 내성 문제와 신종 감염병 위험이 동시에 커지는 상황에서 특정 병원체에 의존하지 않는 범용적 감염 예방 접근의 가능성을 보여준다.

특히 중환자실 환자, 고령자, 면역 저하자 등 감염에 취약한 집단을 보호하는 새로운 예방 전략으로 활용될 가능성을 제시한다.

서휘원 박사는 “이번 연구는 우리 몸의 면역 촉진을 통하여 복합감염에 대응하도록 돕는 새로운 감염 대응 전략이라는 데 의미가 있다”며 “항생제 내성균이나 신종 바이러스처럼 예측이 어려운 위협에 대비할 수 있는 범용적인 감염 예방 전략으로 발전할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구결과는 기초의학 분야 국제학술지 ‘eBioMedicine’에 1월 29일 게재됐다.