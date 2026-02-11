배당 정책 선진화 속도 무상감자·액면분할로 자본구조 개선 “AI 데이터센터 신사업 추진” 작년 매출 1조9835억원, 영업이익 395억원

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국홀딩스가 자기주식 전량 소각 및 무상감자와 액면분할 등 중장기적 관점에서 주주가치 제고를 위한 방안을 마련했다고 11일 밝혔다.

동국홀딩스는 당일 이사회를 통해 발행주식 2.2%(69만8940주)에 해당하는 자기주식을 모두 소각하기로 결정했다. 1주당 액면가액은 5000원이며 기준일은 4월 27일, 효력발생일은 4월 28일이다. 소각 후 잔여 자사주는 없다.

동국홀딩스는 자사주 소각과 함께 중장기적 관점에서 주주가치 제고를 위해 2:1 무상감자와 5:1 액면분할을 병행할 계획이다.

동국홀딩스 관계자는 “회사가 추진하는 무상감자는 자본구조 개선을 목적으로 시행하는 액면가 감자라는 점에서 부실기업 감자와 차별화된다”며 “일반적으로 손실‧자본잠식 등으로 실행하는 감자와 달리, 동국홀딩스는 순자산 대비 자본금 비중이 커 배당가능이익을 축소하기에 자본 재배치를 통해 배당 여력을 증진할 수 있기 때문”이라고 설명했다.

동국홀딩스는 3월 정기 주주총회 등을 거쳐 5월말 변경 상장할 계획이다. 관련 절차가 이행될 경우 순자산에서 자본금 비중은 2025년말 41.1%(2711억원) 수준에서 11.8%(778억원) 수준으로 개선된다.

아울러 동국홀딩스는 무상감자가 주가에 미칠 영향을 고려해 5:1 액면분할도 함께 진행한다. 유통주식 수 확대로 개인투자자의 심리적 장벽을 낮춰 다양한 투자자들의 진입을 유도해 유동성을 높이겠다는 구상이다.

동국홀딩스 관계자는 “그룹 미래 신사업으로 현재 공장부지나 전력 등 그룹사 자산을 활용해 최근 시장 핵심 이슈로 부각되고 있는 인공지능(AI) 데이터센터 관련 투자를 검토 중이며, 연내 가시적인 성과를 낼 수 있을 것으로 전망하고 있다”고 말했다.

한편, 동국홀딩스는 K-IFRS 연결 기준 2025년 매출 1조9853억원, 영업이익 395억원, 순이익 151억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 0.7%, 영업이익과 순이익은 각각 32.0%, 23.2%씩 줄었다.

동국홀딩스는 동국제강그룹 지주사로서 중장기적 관점에서 그룹 전략 방향을 명확히 수립하고 기존 사업 경쟁력 강화와 신사업 기회에 대해 지속해서 검토하며 성장 기반을 확대해 나갈 계획이다.