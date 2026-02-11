명절 민심 청취…“시장 밝게 해 달라” 요청 ‘그냥 드림 코너’ 방문…“누구든 이용해야” 충북장애인종합복지관서 함께 음악 연주

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 설 명절을 앞둔 11일 충북 충주시 전통시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취했다. 또한 ‘최후의 사회안전매트’인 그냥드림센터를 방문해 점검하고, 장애인종합복지관을 찾아 장애우들과 함께 음악을 연주했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이 대통령과 김 여사는 이날 낮 충북 충주시에 위치한 무학시장을 찾아 지역 세밑 물가를 점검하고 상인들을 만나 현장 의견을 청취했다”고 했다.

이날 이 대통령과 김 여사는 시장 내 여러 상점을 들러 “새해 복 많이 받으세요”라며 인사했고, 상인과 시민들은 환호와 박수로 이 대통령 부부를 맞았다고 한다.

이 대통령 부부에게 더덕을 판매한 상인은 “덕분에 마수걸이를 한다”며 “오늘 장사가 잘될 것 같다”고 말하기도 했다. 다른 상인들도 “힘나게 해주셔서 감사하다”, “너무 고생 많으시다”며 인사했다.

또한 이 대통령 부부는 이 시장에서 장을 보기도 했다. 황태포, 시금치, 곶감과 깐밤 등 제수용품과 먹거리를 구입했고 백도라지, 마른 멸치, 배추전 등을 즉석에서 맛보기도 했다. 안 부대변인은 “이 대통령 부부는 온누리상품권과 현금으로 결제했다”고 했다.

이 대통령은 시장 천장 등을 둘러보며 정비사업에도 관심을 보였다. 이 대통령은 성남에 살다 충주로 내려와 떡집을 운영하는 두 청년 상인에게 “시장을 밝게 해 달라. 건의해 보라”고 제안하기도 했다.

이어 이 대통령 부부는 충주시건강복지타운 안에 위치한 푸드마켓 내 그냥드림 코너를 방문해 운영 현황을 점검하고 종사자들을 격려했다.

안 부대변인은 “그냥드림은 국민 누구나 별도의 신청이나 증빙 없이 먹거리와 생필품을 즉시 지원받을 수 있는 제도로, 현재 전국 107개소가 시범 운영 중”이라며 “또한 운영 2개월 만에 3만6000명이 넘는 이용자들에게 사회의 온기를 전하며 ‘최후의 사회안전매트’로 자리매김하고 있다”고 했다.

특히 이 대통령 부부가 방문한 충주 그냥드림 코너는 지방정부 그냥드림 코너 중 실적 상위 5위 안에 드는 곳이라고 한다.

이 대통령은 평소 “배고픔 때문에 고통받는 국민이 없도록 정부가 최소한의 먹거리를 제공해야 한다”며 사업 확대 필요성을 강조해 왔다.

이 대통령은 이날 그냥드림 코너를 방문해 “지역 주민뿐 아니라 이곳을 들르는 누구든 이용할 수 있도록 해야 한다”며 이용자 지침을 확실히 해 배고픈 사람은 누구든 굶지 않게 하라고 지시했다.

안 부대변인은 “이 대통령 부부는 그냥드림 코너에 비치된 먹거리 패키지를 살펴봤다”며 “이 대통령은 햇반, 조미김, 사골곰탕 등이 포장된 것을 보고 ‘포장김치는 없느냐’ 등 부족한 물품은 없는지 챙겼다”고 했다.

끝으로 이 대통령 부부는 충북장애인종합복지관을 방문해 장애인일자리 작업장을 살펴보고 주간이용시설 프로그램에 참여했다.

안 부대변인은 “이번 방문은 맞춤형 일자리와 프로그램을 통해 의미있는 낮시간을 보내고 있는 이용자들과 종사자들을 격려하고, 장애 유무와 상관없이 다 함께 어우러지는 따뜻한 사회를 만들고자 마련된 행사”라며 “이 대통령 부부는 장애인일자리 작업장에서 직업훈련 참여자 20여 명이 수도관파이프 부품을 조립하는 모습을 둘러봤다”고 설명했다.

이 대통령 부부는 자리를 옮겨 주간이용시설 프로그램인 음악치료에 참여하기도 했다.

이 대통령 부부는 강사의 지도 아래 10여 명의 참석자들과 악기를 연주하며 ‘산골 소년의 사랑 이야기’를 합창했다.

안 부대변인은 “이 대통령은 핸드드럼, 김 여사는 윈드차임 앞에 각각 앉았고 다른 참석자들은 마라카스, 트라이앵글 등을 맡았다”면서 “반주가 시작되자 이 대통령 부부는 환하게 웃는 얼굴로 몸을 움직이며 박자를 맞췄고, 다 함께 부른 노래 곳곳에는 김 여사의 윈드차임 선율이 어우러졌다”고 분위기를 전했다.

노래가 끝난 뒤 김 여사는 “생각보다 소리를 예쁘게 내기 쉽지 않았다”고 말했고, 이 대통령은 소감을 묻는 질문에 “제가 치유를 받았다”고 답했다.