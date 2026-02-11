[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 차태현이 배우 조인성과 함께 세운 매니지먼트사의 수익에 대해 밝혔다.

지난 10일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에는 배우 차태현이 게스트로 등장했다.

차태현은 앞서 조인성과 공동 대표로 회사를 설립했다.

방송에서 차태현은 “우리끼리 매니저 한 명씩 해서 작게 하자는 마음으로 시작했다. 우리와 임주환, 진기주까지 4명 소속되어돼 있다”고 설명했다.

이어 “사실 이렇게 시작했는데, 안 그래도 회사 설립하니까 여기저기 계약 얘기가 좀 오더라. 그럴 때마다 항상 얘기한다. ‘우리는 일을 봐줄 수 없고, 그럴 사람이 없다’”라고 솔직하게 말했다.

이를 듣던 MC들이 차태현과 절친한 ‘용띠 클럽’ 멤버들을 떠올렸다. 가수 홍경민부터 배우 장혁까지 언급한 것이다.

차태현은 “홍경민은 혼자 회사를 하고 있고, 장혁은 저희가 솔직히 이익이 나지 않는 분들은 어쩔 수 없다”고 말해 웃음을 자아냈다.

차태현은 대표로서 부담감도 털어놨다. 그는 “배우 이제훈 씨가 소속사 대표더라. 기사를 봤는데 월급날 눈앞이 하얘진다고 하더라. 저도 월급날에 대한 압박은 있는 것 같다”고 말했다.

그는 “우리는 투자 받는 게 아니라 우리 돈으로 줘야 한다”며 “1년 지났는데 잘돼서 다행히 성과급도 줬다. 뿌듯하더라”라고 전했다.

그러면서 “계산을 잘해야 했는데, 대충 하다 보니 성과급을 너무 많이 줬더라. 매니저들끼리 회의하다가 ‘우리가 이 정도 받을 정도는 아닌 것 같은데’, ‘회사 사정이 이정도는 아니었던 거 같은데’라는 말이 나왔을 정도”라며 웃음을 자아냈다.