각 분야 전문가 54명으로 구성

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대 국가안보실은 제1기 국가안보실 정책자문위원 위촉식 및 전체회의를 개최했다고 11일 밝혔다.

국민주권정부 출범 후 처음 발족된 이번 국가안보실 정책자문위원회는 정부의 ‘국익 중심의 외교안보’를 뒷받침하기 위해 각 분야 전문가 54명으로 구성됐다. 다만 명단은 공개되지 않았다.

국가안보실 정책자문위원회는 국방·외교·통일·경제안보·사이버안보·재난관리 등 6개 분과로 조직됐다.

청와대 관계자는 “전통적인 안보 위협뿐 아니라 신안보, 경제안보, 재난관리 등 급변하는 국제 환경에 따른 다양한 도전에 대한 대응책 마련에도 큰 역할을 할 것으로 전망된다”고 말했다.

위성락 국가안보실장 주재로 진행된 이날 행사는 위촉장 수여식, 정책제언 공유 및 종합토의 순으로 진행되었으며 주요 안보 현안에 대한 다양한 의견이 심도 있게 논의됐다고 한다.

향후 국가안보실 정책자문위원회는 전체회의, 분과 회의, 실시간 SNS 소통채널 등을 통해 국가안보실 정책 수립 및 주요 현안에 대한 자문을 지속할 예정이다.

위 실장은 모두발언에서 “국가 안보는 정파를 넘어선 ‘국민의 생존’ 문제”라며 “우리 정부의 정책에 대해 가감 없는 의견과 창의적인 제언을 아끼지 말아달라”고 강조했다.