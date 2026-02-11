영도조선소 90년 역사상 1만TEU급 대형 컨테이너선 건조는 처음 첨단 설계·건조 기술로 물리적 한계 극복, 선주 신뢰에 재발주 이어져

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HJ중공업(대표이사 유상철)이 유럽 지역 선주사와 총 3532억원 규모의 1만100TEU급 친환경 컨테이너선 2척(옵션 2척 별도) 건조 계약을 체결했다. HJ중공업 영도조선소에서 1만TEU급이 넘는 대형 컨테이너선이 건조되는 것은 이번이 처음이다.

HJ중공업이 이번에 수주한 선박은 최근 해운업계에서 선호하는 최신 선형과 고효율 연비로 온실가스 배출을 최소화한 1만100TEU급 친환경 컨테이너 운반선이다. 국제해사기구(IMO) 환경 규제에 대응하기 위해 탈황 설비 스크러버가 설치되고, 고효율 선형 설계 적용으로 최적 운항이 가능하다.

특히 이번 수주는 HJ중공업 조선 부문 주 사업장인 90년 역사의 부산 영도조선소에서 1만TEU급 이상 대형 컨테이너선이 최초로 건조된다는 점에서 의미가 크다.

HJ중공업은 지난 2004년 영도조선소 도크 길이 300m를 넘는 325m 선체인 8000TEU급 컨테이너선 선박 건조를 위해 물막이 구조물을 만든 뒤 수중에서 선체를 용접·연결하는 전례 없는 ‘댐(DAM) 공법’을 개발해 조선업계를 놀라게 했다.

이후 끊임없는 기술 개발로 지난해 댐 공법을 적용하지 않고도 9000TEU급 메탄올 컨테이너선을 성공적으로 건조·인도했고, 이번에 유럽 선주사로부터 1만TEU급 컨테이너선 수주를 성사시키는 쾌거를 이뤘다. 이번 계약은 최근 HJ중공업에 컨테이너선을 발주했던 선주가 품질에 만족해 재발주한 사례기도 하다.

HJ중공업은 지난 수년간 일감 확보를 위해 중형급 친환경 컨테이너선 개발에 집중하며 이 분야에서 경쟁력을 입증해 왔다. 지난 2021년 HJ 상선 수주 재개의 신호탄이 된 5500TEU급 컨테이너선에서부터 최근에 건조한 HMM의 9000TEU급 메탄올 컨테이너선까지 모두 영도조선소 도크에 최적화된 선형이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “혁신적인 공법 개발을 통해 물리적 한계까지 극복해 온 저력과 기술력에 힘입어 마침내 영도조선소에서 1만TEU급이 넘는 대형 컨테이너선을 건조할 수 있게 됐다”며 “고품질 선박을 납기 안에 완벽히 건조해 선주사의 신뢰에 보답하고, 중대형 친환경 컨테이너선 분야에서 명성을 더욱 드높이겠다”고 다짐했다.