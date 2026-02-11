그룹 생산적 금융 추진위원회 개최 올해 세부 추진 계획 확정 및 점검 전략과제·KPI 연계로 실행력 제고

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹은 올해 총 20조원 규모의 생산적 금융 계획을 본격 추진하기 위한 로드맵을 확정했다고 11일 밝혔다.

신한금융은 이날 오전 서울 중구 본사에서 진옥동 회장을 위원장으로 하는 ‘그룹 생산적 금융 추진위원회’를 열고 그룹 차원의 추진 전략과 세부 이행 계획을 확정했다. 회의에는 주요 그룹사 최고경영자(CEO)들이 참석해 계열사·사업영역별 추진 과제를 점검하고 실행 일정과 역할 분담을 논의했다.

또 생산적 금융의 실질적 이행을 위해 관련 목표와 성과를 그룹 전략 과제와 핵심성과지표(KPI)에 반영하기로 했다. 신한금융의 올해 생산적 금융 추진계획을 항목별로 보면 ▷국민성장펀드 2조원 ▷그룹 자체 투자 2조원 ▷여신 지원 13조원 ▷포용금융 3조원 등으로 구성됐다.

우선 투자 분과에선 국민성장펀드 출자와 함께 창업·벤처펀드 2500억원, 인프라 개발펀드 4500억원 등 그룹 자체 투자 역량을 활용해 인공지능(AI), 데이터센터, 첨단 제조, 재생에너지 등 국가 핵심 산업과 대형 프로젝트 참여를 확대하기로 했다.

대출 부문에서는 정부의 ‘초혁신경제 15대 선도 프로젝트’ 관련 산업을 중심으로 영업 체계를 구축하고 지역 균형 발전을 위한 여신 지원 계획을 구체화한다. 이를 위해 심사 조직 개편, 신용평가 모델 고도화, 리서치팀 신설 등을 통해 산업 분석 역량도 강화할 방침이다.

포용금융 분야에서는 미소금융재단을 통한 청년·지방 취약계층 지원을 확대하고, 고금리 부담 완화와 보이스피싱·전세사기 피해자 지원 등 기존 사업의 범위도 넓히기로 했다.

진 회장은 “초혁신경제 활성화를 위한 실효성 있는 금융 지원을 확대해 우리 사회의 선순환 구조를 만들어가는 책임 금융을 실천하겠다”며 “생산적 금융 본연의 역할에 집중해 자본시장 활성화를 뒷받침하고 단순한 수익 창출을 넘어 지속 가능한 성장의 핵심 축으로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.