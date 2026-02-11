만성질환, 의료 이용, 정신건강 등 여성장애인 1469명 건강 정보 시각화

[헤럴드경제=이태형 기자] 국립재활원 중앙장애인보건의료센터는 여성장애인에 대한 다양한 건강 정보를 그래프와 도표로 알기 쉽게 보여주는 ‘그림으로 보는 여성장애인 건강’ 자료집을 발간했다고 11일 밝혔다.

세계보건기구(WHO)와 국제연합(UN)의 보고서에 따르면, 여성장애인은 장애로 인한 건강상의 어려움과 여성이기 때문에 겪는 추가적인 어려움이 있을 수 있고, 병원 진료가 필요할 때 진료를 받지 못하는 ‘미충족 의료’의 비율이 남성보다 3배 이상 높다.

이처럼 어려움을 겪을 수 있는 여성장애인을 위한 정책과 제도 마련을 위해서는 우선 여성장애인의 건강 현황을 확인할 수 있어야 하는데, 현재 이에 대한 자료는 부족한 상황이다.

질병관리청이 매년 시행하고 있는 국민건강영양조사에는 전반적인 국민 건강과 영양 정보를 다루고 있지만, 장애 등록 정보를 담고 있지 않아 장애인의 건강 상태는 확인할 수 없었다.

이에 국립재활원 중앙장애인보건의료센터는 국민건강영양조사 데이터에 장애 등록 정보를 결합해 통합 데이터를 구축하고, 여성장애인에 대한 건강 정보를 분리해 이번 자료집을 발간했다.

자료집은 여성장애인의 건강 현황을 폭넓게 이해할 수 있도록 사회경제적 현황부터 생애주기에 따른 만성질환, 의료 이용, 정신건강, 구강건강, 영양, 근골격계 질환 및 임신·출산 등 총 10개 분야의 정보를 다루고 있다. 해당 자료는 국립재활원 누리집에서 확인할 수 있다.

국립재활원 중앙장애인보건의료센터 이보람 장애인건강사업과장은 “여성장애인에 대한 별도의 정보와 통계가 거의 없는 실정에서, 이번 자료집 발간이 여성장애인에 대한 건강 현황 파악에 작은 도움이 될 수 있기를 바란다”라며, “앞으로도 여성장애인의 건강권 향상을 위해 더욱 노력하겠다”라고 말했다.