지에프홀딩스-홈쇼핑 포괄적 주식교환…중복상장 해소 현대홈쇼핑, 투자·사업회사로 분할…“신사업·M&A 추진” 현대百 등 계열사 10곳, 연내 총 3500억 규모 자사주 소각

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점그룹의 지주회사인 현대지에프홀딩스가 포괄적 주식교환을 통해 중간 지주회사인 현대홈쇼핑을 100% 완전 자회사로 전환한다. 주주환원 제고를 위해 그룹 전체적으로 3500억원에 달하는 자사주도 연내 소각한다.

현대홈쇼핑 100% 자회사 전환…성장전략 본격화

현대백화점그룹은 지주회사인 현대지에프홀딩스와 중간 지주회사인 현대홈쇼핑이 11일 이사회를 각각 열고 포괄적 주식교환 계약 체결안을 의결했다고 공시했다.

이에 따라 현대지에프홀딩스는 보유 중인 현대홈쇼핑 주식 688만2852주(지분 57.36%) 외에 현대홈쇼핑 자사주(약 6.6%)를 제외한 잔여 주식 전부를 취득할 예정이다.

대신 현대지에프홀딩스는 신주를 발행해 현대홈쇼핑 주주에게 지급한다. 주식 교환비율은 자본시장법에 따라 1대 6.3571040으로 산정됐다. 현대홈쇼핑 1주당 현대지에프홀딩스 주식 6.3571040주가 교부된다.

현대백화점그룹 관계자는 “주식 교환 비율은 자본시장법상 시가로 산정되며, 주식교환 비율 산정 과정에서 법적으로 요구되지 않는 외부 전문기관의 평가를 추가적으로 거쳐 공정성과 합리성을 확보했다”고 설명했다.

주식 교환이 마무리되면 현대홈쇼핑은 현대지에프홀딩스의 완전 자회사가 되며, 상장 폐지 절차를 밟게 된다. 현대지에프홀딩스와 현대홈쇼핑은 주식교환 안건을 의결하기 위한 임시 주주총회를 오는 4월 20일 개최할 예정이다.

반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있다. 청구 가격은 관련 법령에 따라 현대지에프홀딩스 9383원, 현대홈쇼핑 6만709원으로 결정됐다. 현대지에프홀딩스의 신규 발행주식 수는 주식 매수청구가 종료되는 5월 11일 이후 확정된다.

현대백화점그룹은 현대홈쇼핑 완전 자회사 편입 이후 사업부문과 투자부문의 인적분할을 단행한다. 신설 투자회사는 한섬·현대퓨처넷·현대L&C를 보유하게 되며, 사업회사는 홈쇼핑 본연의 사업에 집중하는 동시에 신사업 및 M&A(인수·합병) 등을 추진한다.

이번 주식교환을 통해 중간 지주회사인 현대홈쇼핑의 ‘중복 상장’ 이슈도 해소할 수 있게 됐다. 현대지에프홀딩스 입장에서도 주요 자회사 및 손자회사·증손회사의 중복상장 구조가 단순화됨에 따라, 지주회사 디스카운트가 완화돼 기업가치가 제고될 것으로 기대하고 있다.

현대백화점그룹 관계자는 “이번 포괄적 주식교환은 그룹의 지속 성장과 주주이익 극대화를 위한 전략적 결정”이라며 “현대지에프홀딩스 주주가치뿐 아니라, 주식교환을 통해 현대지에프홀딩스 주식을 교부받는 현대홈쇼핑 주주가치도 제고될 것”이라고 설명했다.

자사주 3500억원 규모 연내 소각…주주환원 강화

현대백화점그룹은 현대지에프홀딩스와 기존 현대홈쇼핑 주주들의 이익 극대화를 위해 총 1000억원 규모의 자사주를 매입해 연내 일괄 소각할 방침이다. 1000억원 중 500억원은 이날 이사회 의결에 맞춰 매입할 예정이다. 나머지 500억원 규모의 자사주는 오는 4월 임시 주주총회 승인 뒤 매입한다.

또 현대홈쇼핑이 현재 보유 중인 약 530억원 규모의 자사주 전량(79만2250주·6.6%)도 주식교환 의결시점에 즉시 소각키로 했다. 이와 함께 현재 현대홈쇼핑 주주가 받고 있는 배당금을 교환비율 적용 후에도 동일한 수준 이상을 받을 수 있도록 현대지에프홀딩스 배당 규모도 상향할 방침이다.

현대백화점·홈쇼핑·그린푸드·한섬 등 그룹 계열사가 보유한 자사주도 전량 소각한다. 이렇게 되면 현대백화점그룹 13개 상장사 모두 자사주를 보유하지 않게 된다. 자사주 소각에 따라 주식 총수가 줄어들면서 주주들이 보유 중인 기존 주식 가치가 상승하는 효과가 기대된다.

이번에 자사주를 소각하는 계열사는 현대백화점·홈쇼핑·그린푸드·한섬·리바트·지누스·이지웰·퓨처넷·에버다임·삼원강재 등 총 10곳이다. 2월 10일 종가 기준 약 2100억원 규모다. 이들 10개 회사는 이달 중 이사회를 거쳐 자사주 일괄 소각을 결의할 예정이다.

이와 별도로 현대지에프홀딩스(1000억원)를 비롯해 현대백화점(210억원)과 현대그린푸드(100억원), 현대퓨처넷(47억원)이 추가로 자사주를 취득해 연내에 소각할 방침이다. 계획대로 실행되면 현대백화점그룹의 자사주 소각 규모는 약 3500억원에 달하게 된다.

현대백화점그룹 관계자는 “이번 결정은 자사주 소각을 통해 기업가치를 제고하자는 정부 정책과 사회적 요구에 선도적으로 부응하고, 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주와 함께 성장하는 기업이 되겠다는 그룹의 강한 의지가 담겨 있다”며 “앞으로도 전향적인 주주친화 정책을 마련해 기업가치 제고와 주주가치를 제고하겠다”고 말했다.