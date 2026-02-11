[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부와 인사혁신처는 공무원들이 순번을 정해 사비로 상급자의 식사를 대접하는 ‘간부 모시는 날’ 근절을 위해 내달 중순 3차 실태조사를 진행한다고 11일 밝혔다.

앞서 ‘간부 모시는 날’ 실태조사는 2024년 11월과 작년 4월 각각 실시된 바 있다.

지난해 실시된 2차 조사 결과를 보면 전체 응답자의 11.1%가 최근 1개월 내 ‘간부 모시는 날’을 경험했다고 답한 바 있다. 이는 1차 조사(18.1%) 때보다 7.0%포인트 감소한 수치이다.

다만, 일부 기관에서는 여전히 ‘간부 모시는 날’ 관행이 남아 있는 것으로 파악돼 각 기관의 근절 노력이 더 필요한 것으로 조사됐다.

행안부 등은 지난달 22일 중앙·지방정부 담당 부서장을 대상으로 영상회의를 개최해 ‘간부 모시는 날’ 근절 방향을 논의하고, 3차 조사계획을 공유했다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 3차 실태조사를 통해 공직사회 전반의 현황을 다시 한번 면밀히 점검할 계획”이라며 “‘간부 모시는 날’과 같은 구시대적이고 불합리한 관행이 중앙정부는 물론 지방정부에서도 완전히 근절될 수 있도록 끝까지 책임지고 관리하겠다”고 강조했다.

최동석 인사처장도 “‘간부 모시는 날’은 특히 실무직원들에게 피해를 주는 공직사회 내 대표적인 불합리한 관행”이라며 “공무원들의 자긍심을 높이고 합리적으로 근무하는 공직문화를 정착시키기 위해 반드시 ‘간부 모시는 날’을 근절해 낼 것”이라고 말했다.