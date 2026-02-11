순천시-서울대-LG전자, 블루카본 흡수원 확대 업무협약

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시는 순천만습지에서 서울대 블루카본사업단, LG전자와 함께 ‘블루카본 생태계 조성 및 탄소중립 공동 이행을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

11일 협약은 순천시가 보유한 세계적 수준의 해양 생태자원과 서울대 블루카본사업단의 과학적 검증역량, 그리고 LG전자의 혁신적인 특수 소재 기술을 결합해 순천만 갯벌의 생태계를 복원하고 기후변화 대응과 지역경제 활성화를 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 순천만 갯벌의 염생식물 군락지 조성과 갯벌 보전 등 블루카본 흡수원 확대를 위해 협력한다.

서울대학교 블루카본사업단은 탄소 흡수량 산정과 생태계 모니터링을 수행하고, 복원 기술의 과학적 타당성을 검증한다.

LG전자는 자체 개발한 해양 생태계 복원을 돕는 특수 유리 소재 ‘마린 글라스’를 활용한 복원 기술과 탄소흡수원 확대를 위한 관련 자원을 지원한다.

마린 글라스란, LG전자가 개발한 신소재로 물과 만나면 해조류와 미세조류, 염생식물의 성장에 필요한 미네랄 이온을 일정한 속도로 방출하는 유리 기반의 친환경 기능성 소재이다.

김영석 엘지전자 HS기능성소재사업실장은 “회사가 보유한 혁신 기술을 활용해 환경보호라는 사회적 책임을 다할 수 있어 뜻깊다”며 “순천시와의 협업을 통해 지속 가능한 ESG 경영을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

순천시는 이번 협약을 통해 단순한 생태복원을 넘어 과학적 데이터 기반의 탄소흡수원 관리 체계를 구축하고, 국제적 기후변화 대응 표준을 제시할 것으로 보고 있다.

노관규 순천시장은 “세계자연유산인 순천만 갯벌의 가치를 보전하고, 첨단 기술을 접목한 블루카본 사업을 통해 2050 탄소중립 실현에 앞장서겠다”며 “이번 협력이 지역경제 활성화와 생태관광의 질적 성장으로 이어지길 기대한다”고 말했다.