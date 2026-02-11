[헤럴드경제=이원율 기자]미국의 한 남성이 20대 딸을 총기로 살해했다. 둘은 사건이 발생하기 직전 도널드 트럼프 대통령을 놓고 말싸움을 한 것으로 조사됐다.

10일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 미국 텍사스주 댈러스 인근 프로스퍼에 있는 크리스 해리슨은 지난 1월10일 딸 루시 해리슨(23)의 가슴에 총을 쏴 살해했다.

이날 열린 검시 재판에서는 사망 당일 오전 해리슨 부녀가 트럼프 대통령과 총기 소유 건을 놓고 말싸움을 벌였다는 증언이 나왔다.

루시와 함께 텍사스를 찾은 남자친구 샘 리플러는 당시 루시가 말싸움 중 크리스에게 “내가 그 상황에 있는 여자였다면, 성폭행을 당했다면 어떻게 느꼈겠는가”라고 물었다고 했다.

이는 트럼프 대통령의 성추행 논란의 피해 여성들을 염두에 둔 발언으로 읽힌다.

크리스는 이에 “함께 사는 다른 두 딸이 있다”며 “크게 신경쓰지 않을 것”이라고 해 루시가 상처를 받았다고 한다.

이후 공항으로 출발하기 약 30분 전, 크리스는 딸의 손을 잡고 1층 침실로 갔다고 리플러는 증언했다. 그런 뒤 약 15초 후 총성, 뒤이어 비명이 이어졌다. 방으로 뛰어가 보니 루시는 욕실 입구 바닥에 쓰러져 있었으며, 크리스는 횡설수설하며 소리를 질렀다고 한다.

크리스는 법원에 낸 진술서에서 딸과 총기 범죄 관련 뉴스를 보던 중 총을 보여주려고 침실로 갔다고 주장했다.

글록 9㎜ 반자동 권총을 들어 올리는 순간 발포가 일어났으며, 방아쇠를 직접 당겼는지는 기억나지 않는다고 덧붙였다.

검시관은 오는 11일에 최종 결론을 내릴 방침이다.

한편 크리스는 사망 당일 딸의 출국을 앞두고 감정적으로 불안해 약 500mL의 와인을 마셨다고 했다. 그에게는 과거 알코올 중독 치료 이력도 있는 것으로 전해졌다.