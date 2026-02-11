‘익시오(ixi-O)’ 글로벌 무대에 소개 ‘연결에 사람을 담는다’ AI철학 공유

홍범식 LG유플러스 CEO가 글로벌 인공지능(AI) 시장 공략을 선언한다. 사람 중심 AI를 주제로 AI 콜 에이전트 시대 개막도 알린 계획이다.

11일 LG유플러스에 따르면 홍 CEO는 내달 2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC26’ 개막식 기조연설자로 나선다. MWC26에는 홍 CEO를 비롯해 존 스탠키 AT&T CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 저스틴 호타드 노키아 CEO 등 글로벌 기업의 CEO들이 기조연설자로 나설 예정이다.

홍 CEO의 기조연설은 본격적인 글로벌 AI 시장 공략을 선언하는 자리라는 점에서 의미가 크다. AI 응용 서비스 분야에서 크게 두각을 보이는 기업이 없는 상황에서 LG유플러스가 익시오를 앞세워 글로벌 AI 시장 개척에 앞장서겠다는 의지를 보일 계획이다.

또 ‘사람 중심 인공지능(AI)’을 주제로 본격적인 AI 콜 에이전트 시대의 개막을 알린다. 홍 CEO는 LG유플러스가 자체 개발한 AI 콜 에이전트 ‘익시오(ixi-O)’가 음성 통화 영역에서 새로운 고객 경험을 만들고, 그것이 사람과 사람 간 연결을 더욱 가치 있게 만들 수 있다는 신념을 전파할 예정이다.

기조연설 중에는 음성 통화를 매개로 서로의 가치를 느끼게 되는 한 가족의 이야기를 담은 영상도 선보인다. 이를 통해 ‘연결에 사람을 담는다’는 LG유플러스의 사람 중심 AI 철학을 전 세계에 공유한다.

이와 관련 LG유플러스는 2024년 말 국내 최초 온디바이스 기반 AI 콜 에이전트 익시오를 출시하고, 다양한 통신 서비스에 이를 접목해 고객 경험을 혁신해 오고 있다.

AI 콜 에이전트의 기본 기능인 통화 녹음 및 요약은 물론, 실시간 보이스피싱, AI 변조 음성 탐지 등 새로운 기능을 고객들에게 선보인 바 있다. 구글과 협업해 통화 중 생성형 AI 기반 검색 서비스를 제공하기도 했다.

아울러 홍 CEO는 MWC26 개막 전에 열리는 펠리페 6세 스페인 국왕 만찬에도 참석할 예정이다. 스페인 국왕은 해마다 세계이동통신사업자협회(GSMA) 회원사 중 MWC에서 기조연설 하는 CEO들을 초청해 만찬을 가진다.

홍 CEO는 통신 및 IT 업계의 주요 관계자들과 글로벌 통신사의 CEO들이 모이는 자리에서 한국 AI 기술의 우수성을 알려 나갈 예정이다. 고재우 기자