10일 오후 1시쯤 가상계좌로 절반 넘는 액수 납부 성남시 “한국자산관리공사에 공매 취소 요청 예정” 총 체납액 25억500만원 분납 시기 직접 소명 예정

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지방행정제제·부과금(과징금) 전국 최고액 체납자인 김건희 여사의 모친 최은순(79)씨가 체납액의 절반 가량을 납부한 것으로 나타났다.

경기도와 성남시 의뢰로 한국자산관리공사가 최씨 소유 서울 강동구 암사동 건물을 공개 매각한다고 공고한 지 6일 만에다. 이로써 강제 매각 절차는 일단 멈추게 됐다. 전체 과징금의 절반을 내면 공매 절차는 취소된다.

11일 경기 성남시에 따르면 최씨는 전날 오후 1시쯤 가상계좌를 통해 과징금 체납액 25억 500만원 가운데 절반이 넘는 13억원을 납부했다.

앞서 최씨는 2020년 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 25억500만원을 납부하지 않아 지난해 11월 행정안전부가 공개한 과징금 체납자 가운데 전국 1위에 올랐다.

그는 2013년 성남시 중원구 도촌동 땅 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 사들이며 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐다.

최씨는 과징금 취소 소송을 제기했지만, 지난해 11월 대법원에서 과징금 처분이 최종 확정됐다

성남시는 최씨가 기한 내 과징금을 납부하지 않자 지난해 12월 16일 압류한 최씨 소유 부동산 공매를 한국자산공사에 의뢰했으며, 한국자산관리공사는 이달 4일 서울 강동구 암사동 건물(연면적 1천249㎡)과 토지(368㎡)를 공매 공고했다.

해당 부동산은 지하철 8호선 암사역 근처로 감정가는 80억676만9000천원이여 입찰은 3월 30일~4월 1일 진행될 예정이었다.

성남시 관계자는 “최씨가 어제 오전 분납 의사를 밝히고 오후에 13억원을 냈다. 지난달 22일 낸 2000만원을 합하면 납부액은 모두 13억2000만원”이라며 “납부액이 전체 과징금의 절반을 넘는 만큼 일단 오늘 중으로 한국자산관리공사에 공매 취소를 요청할 예정”이라고 말했다.

이 관계자는 “나머지 과징금을 언제 낼지는 최씨가 직접 방문해 얘기하겠다고 했다”며 “일정 기간 내 완납하지 않으면 압류한 최씨 부동산에 대해 다시 공매 절차를 진행할 수 있다”고 덧붙였다.