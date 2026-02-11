복지부, AI 행정 지자체 설명회 개최 AI 기반 복지행정 도입으로 선제적 사회안전망 구축

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 복지 행정 효율화를 위해 사각지대 발굴과 사회보장 급여 신청·지급 업무에 인공지능(AI)을 본격 적용한다.

보건복지부는 11일 서울 로얄호텔에서 지방정부를 대상으로 설명회를 열고 복지 AI 혁신방안을 공유하고 의견을 수렴한다.

복지부에 따르면 복지 사각지대는 늘고 고독사와 고립 등 사회적 위기가 심화하는 가운데 각 지자체에서는 현장의 업무 부담이 늘고 있다.

정부는 이에 대응하기 위해 수요 발굴에서 사후 관리에 이르는 복지행정 전 단계에 AI 기술 도입을 추진한다.

구체적으로는 AI 발굴 모형을 고도화하고, AI 초기 상담을 통해 수요자들에게 맞춤형 서비스를 추천한다.

AI 안내도우미가 도입돼 민원 응대, 서류 접수 등의 반복적 행정 업무를 수행한다.

특히 조사와 사회복지 급여 등 지급 결정 부분에서 공적 자료 자동 검증·접수 지원·알고리즘 기반 급여 결정 등에 AI를 활용해 현장 인력의 업무를 줄이고 담당자 판단을 보조하게 한다는 계획이다.

정부는 또 AI 기반 복지 제품이나 서비스를 개발하는 민간 기업의 상품 상용화를 지원할 예정이다.

이를 위해 올해 총 125억원을 들여 사회 위기 해결을 위한 AI 심리케어 서비스, 지역 특화 복지 안내 AI 분야의 과제 7개를 공모하고, 과제 수행 기관에 총사업비 30%를 지원한다.

복지부는 “상반기 중 설문조사와 간담회를 실시해 지방정부 의견을 수렴하고 하반기에는 AI 실증 정책실험실을 운영해 전국 확산의 토대를 마련하겠다”고 밝혔다.