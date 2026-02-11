“중앙계약 입찰 결과 기대” “엘앤에프 협력 논의 중”

[헤럴드경제=정경수 기자] 김동명 LG에너지솔루션 대표가 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 국면 속에서 에너지저장장치(ESS)를 올해 핵심 성장 축으로 삼고 수주 확대에 나서겠다고 밝혔다. 북미 지역에 선제적으로 구축한 생산·투자 자산을 활용해 급증하는 글로벌 ESS 수요에 대응하겠다는 전략이다.

김 대표는 11일 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 열린 한국배터리산업협회 이사회에 참석해 “북미에 이미 투자해 둔 자산을 최대한 활용해 늘어나는 ESS 수요를 흡수하겠다”며 “수주와 개발, 생산 전 과정에서 속도를 내 실질적인 성과를 내는 데 집중하고 있다”고 말했다.

최근 전기차 수요 둔화로 배터리 업계 전반의 사업 환경이 녹록지 않은 가운데, ESS는 상대적으로 수요 가시성이 높은 분야로 부상하고 있다. 특히 북미를 중심으로 전력망 안정화와 재생에너지 확대에 따른 대규모 ESS 투자가 이어지면서 관련 수주 경쟁도 본격화되는 분위기다.

김 대표는 국내 ESS 시장 확대 가능성도 언급했다. 중앙계약시장 입찰을 하루 앞둔 시점에서 그는 “1차 입찰 당시보다 원가를 상당 부분 낮췄고 국산화율도 높였다”며 “셀뿐 아니라 팩과 링크까지 일괄 생산 체계를 갖춘 만큼 경쟁력을 갖췄다고 본다”고 밝혔다. 이어 “좋은 결과를 기대하고 있다”고 덧붙였다.

국내 ESS 시장과 관련해서는 “중앙계약을 시작으로 점진적으로 물량을 늘려나갈 계획”이라며 중장기적인 확대 의지를 분명히 했다.

김 대표는 최근 배터리 업계 전반에서 완성차 업체와의 합작법인(JV) 체제 조정 움직임이 이어지는 것과 관련해 “추가적인 JV 설립 계획은 없다”며 “시장 환경과 회사의 사업 여건을 종합적으로 고려해 최적의 판단을 내려갈 것”이라고 밝혔다.

LFP(리튬·인산·철) 배터리 소재 국산화와 관련해서는 “국내에서도 LFP 케미스트리 생산을 추진하는 업체들이 늘고 있다”며 “엘앤에프 역시 그중 하나로, 특히 북미 시장을 중심으로 협력을 이어가고 있다”고 말했다.

업계에서는 LG에너지솔루션이 엘앤에프와의 협력을 통해 ESS용 LFP 공급망을 국내 중심으로 재편하고, 중국 의존도가 높은 LFP 시장에서 북미·국내 이원화 전략을 가속화하려는 것으로 보고 있다.

로봇용 배터리 사업과 관련해서는 “글로벌 주요 로봇 업체들과 이미 협력 관계를 맺고 있다”며 “현재는 원통형 배터리를 중심으로 고에너지밀도와 고출력이 동시에 요구되는 사양에 대응하고 있다”고 설명했다. 이어 “중장기적으로는 전고체 배터리로의 전환이 필요할 것으로 보고 있다”고 덧붙였다.

한편, 김 대표는 이날 이사회를 계기로 한국배터리산업협회 회장직을 공식적으로 마무리했다. 그는 “협회장을 맡았던 3년 동안 배터리 산업을 둘러싼 여러 사건과 어려움이 많았다”며 “잘하려고 노력했지만, 부족한 점도 있었던 것 같아 시원섭섭한 마음”이라고 소회를 밝혔다.