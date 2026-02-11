[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 10일 설 명절을 앞두고 지역 내 어려운 이웃들을 위한 ‘설맞이 일일파티쉐 제빵봉사’를 진행했다고 밝혔다.

대한적십자사 남동봉사관 빵나눔터에서 진행된 이번 행사에는 전성수 서초구청장을 비롯해 허혜숙 대한적십자사 서울지사 사무처장, 서정곤 대한적십자사봉사회 서초구협의회장, 각 동주민센터 동장, 적십자 봉사원 등 50여 명이 참여했다. 홍종흔 베이커리 서초점 홍종식 대표도 재능기부로 동참했다.

참여자들은 일일파티쉐로 나선 홍종식 대표의 안내에 따라 소보로빵과 단팥빵 등 총 300개의 빵을 만들었다. 이날 행사와 함께 ‘적십자 특별회비 전달식’도 진행돼 의미를 더했다. 구는 대한적십자사 서울특별시지사 남동봉사관에 적십자 특별회비 200만원을 전달했다. 해당 회비는 재난 긴급구호 활동과 취약계층 지원 등에 사용될 예정이다.

전성수 서초구청장은 “설 명절을 맞아 어려운 이웃을 위한 나눔 봉사에 함께 하게 돼 기쁘다”며, “앞으로도 적십자봉사회 등 지역 내 유관기관과 긴밀히 협력해 복지 사각지대 없는 ‘서초형 돌봄체계’를 더욱 촘촘히 만들어 가겠다”고 말했다.