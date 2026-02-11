[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 최근 건설경기 침체와 건설산업 부진 심화로 어려움을 겪는 지역건설업계를 지원하기 위해 ‘지역건설산업 활성화 정책’을 추진한다.

11일 기장군에 따르면 군은 지난 3일 지난해에 이어 두 번째로 부산시 내 종합건설업체 131곳에 서한문을 발송하고, 지역건설업체와의 상생 협력과 동반성장을 요청했다. 서한문에는 급변하는 건설환경 속에서 침체된 지역 건설경기를 되살리고, 대형건설사와 지역업체 간 상생 발전을 위해 기장군의 지역건설산업 활성화 시책에 적극 동참해 줄 것을 당부하는 내용이 담겼다.

특히 현재 추진 중인 각종 건설 현장에서 ▷지역 업체 참여 확대 ▷지역 자재 및 장비 우선 사용 ▷지역 인력 우선 고용 등을 통해 지역경제에 실질적인 도움이 될 수 있도록 협조를 요청했다.

이와 함께 군은 ‘부산광역시 기장군 지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례’를 제정·운영해 지역건설근로자 우선 고용과 지역 건설기계 사용을 적극 권장하고 있다. 또 지역 건설기계 임대율을 지속적으로 모니터링하고 실적을 점검해, 미흡한 부분에 대해서는 즉각 개선 조치를 시행할 방침이다.

정종복 기장군수는 “침체된 지역건설산업의 여건 개선을 위해 행정과 업계가 함께 힘을 모아야 한다”며 “지역 건설업체의 경쟁력을 높이고 지역경제가 선순환 구조로 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.