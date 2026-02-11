[헤럴드경제=고승희 기자] 배우 박정민이 출연해 인기를 모으고 있는 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 5분 전 취소돼 관객들의 원성이 높다.

11일 공연계에 따르면 전날 오후 7시 30분 서울 GS아트센터 무대에서 진행될 예정이던 ‘라이프 오브 파이’ 공연이 시작 5분 전 취소됐다.

이날 공연에는 배우 박정민을 비롯해 황만익, 주아, 진상현 등이 서는 회차였다. 공연은 개막 전부터 박정민의 무대 복귀작으로 화제를 모았고, 그가 출연하는 회차는 일찌감치 매진되며 엄청난 사랑을 받았다.

갑작스러운 공연 취소에 일부 관객은 시작되기 직전에 취소가 안내된 것에 대해 항의했고, 사회관계망서비스에서도 관객들의 원성이 쏟아지고 있다.

‘라이프 오브 파이’ 제작사인 에스앤코 측은 “일부 조명 기기에 갑작스러운 기술적 문제가 발생해 복구를 시도했으나, 공연 진행이 어렵다고 판단돼 부득이하게 공연을 취소했다”며 “조명 기기가 작동하지 않았으며 안전을 고려해 취소를 결정했다”고 설명했다.

그러면서 “관객 여러분께 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 전했다.

제작사는 추후 구체적인 보상 내용을 정리해 공지할 예정이다. 또한 공연장의 기술적인 상황도 전체적으로 점검해 공연 재개 여부도 안내할 예정이다.

‘라이프 오브 파이’는 얀 마텔의 소설 ‘파이 이야기’를 원작으로 화물선 사고로 태평양을 표류하게 된 소년 파이의 생존기를 다룬다. 박정민은 파이 역을 맡아 8년 만에 공연 무대에 돌아왔다.