KF-21, FA-50 등 항공 무장 공동 기술 검토 및 마케팅 ADD 주도 체계개발 사업 수행해 글로벌 경쟁력 확보

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한국항공우주산업(KAI)이 LIG넥스원·한화에어로스페이스와 함께 K-방산 수출 확대를 위해 협력하기로 했다. 이들은 국산 항공기 플랫폼을 중동에 패키지 수출하기 위한 전략을 함께 모색할 계획이다.

11일 KAI는 양사와 각각 사우디아라비아 리야드에서 진행 중인 ‘월드 디펜스 쇼 2026(WDS 2026)’에서 이같은 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 체결식에는 차재병 KAI 대표이사, 손재일 한화에어로스페이스, 신익현 LIG넥스원 대표이사 등 주요 경영진이 참석했다.

각사는 KF-21과 FA-50 공대공·공대지 등 항공 무장에 대한 공동 기술 검토 및 체계 통합, 무장 포트폴리오 다양화, 공동마케팅 강화 등 협력 방안을 넓히기로 했다.

이에 따라 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 장거리 공대공·공대지 유도탄 등의 체계개발 사업을 안정적으로 수행하고, KF-21 AESA 레이더와 유도탄 간 무장 데이터링크를 성공적으로 구축해 글로벌 톱-티어(Top-Tier) 수준의 기술력을 확보할 계획이다.

KAI는 국산 항공기 플랫폼과 K-무장의 패키지 수출 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 특히 사우디아라비아를 비롯한 중동 지역 국가들은 최근 항공기 플랫폼은 물론 장비․무장을 통합한 패키지형 제품 제안을 선호하고 있다.

차재병 KAI 대표이사는 “KF-21과 FA-50은 국내 다양한 협력사들이 각자의 전문 분야에서 노력해 만들어낸 K-방산 TEAM KOREA의 상징”이라며 “K-방산의 기술 신뢰성이 높아지면서 최근 해외 고객들이 항공기 플랫폼은 물론 운영체계 전반을 한국산 패키지로 요구하고 있어, 국내 방산업체들과의 공동마케팅이 K-방산 수출 확대에 주효할 것”이라고 강조했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “다양한 미사일 개발 과제를 수행해 온 당사의 역량과 KAI의 전투기 체계 종합 역량의 시너지로 항공 무장 개발 목표를 달성할 것으로 확신한다”며 “글로벌 고객들의 신뢰를 이끌어 K-방산의 지속 가능한 성장에 기여하겠다”고 밝혔다.

신익현 LIG넥스원 대표이사는 “국산 전투기 개발업체인 KAI와의 협력이 신규 수출 사업 발굴, 차세대 솔루션 개발 등 양사는 물론 K-방산의 발전으로 이어질 수 있도록 함께 노력할 것”이라고 말했다.