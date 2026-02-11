포스트바이오틱스 형태로도 장 염증 예방

[헤럴드경제=강승연 기자] hy가 자체 개발 특허 유산균 ‘HY2782’의 장 염증 예방 효과를 확인하고, 관련 논문을 SCI급 국제학술지에 게재했다고 11일 밝혔다.

연구는 ‘포스트바이오틱스’ 형태로 HY2782의 효과 검증에 초점을 맞췄다. 포스트바이오틱스는 불활성화된 균체나 유래 성분을 활용한 소재다. 증식하지 않는 미생물이지만 체내에서 유익한 생리적 효과를 낼 수 있다. 안정성이 뛰어나 상용화가 쉽다.

연구진은 대장염을 유도한 동물에 HY2782 생균과 열처리한 균체를 각각 투여했다. 실험 대상 모두에서 체중 감소 억제, 대장 길이 회복, 질병활성지수 개선, 대장 조직 손상 감소를 확인했다. 염증성 사이토카인 수치도 감소하며 염증 반응 억제 효과를 보였다.

장 장벽 보호 효과도 뚜렷했다. 장 상피 세포 사이를 연결하는 장 장벽 관련 유전자의 발현이 회복되며 손상된 장 점막 장벽 기능이 개선됐다.

김주연 hy신소재개발팀장은 “HY2782가 생균 상태뿐만 아니라 포스트바이오틱스 형태에서도 장 염증 예방과 장 장벽 보호 효과를 낼 수 있음을 과학적으로 입증했다”며 “앞으로도 마이크로바이옴 연구를 통해 다양한 형태의 균주가 가진 기능성을 밝히겠다”고 말했다.

한편 hy중앙연구소는 자체 개발한 프로바이오틱스의 기원과 안전성을 명확히 관리하기 위해 ‘균주고유번호’를 부여하고 있다. 현재 90여종의 균주에 고유번호가 부여됐다.